Конькобежцы Лаленкова и Конышев выиграли ЧР в классическом многоборье 

Конькобежцы Евгения Лаленкова и Валерий Конышев стали чемпионами России в классическом многоборье. Соревнования проходили в Москве на катке в Крылатском.
Лаленкова выиграла все дистанции (500, 1500, 3000, 5000 м) и набрала 167,048. Второй стала Елена Сохрякова (170,037), третьей — Виктория Филюшкина (170,056).
Конышев стал вторым в забеге на 5000 м и первенствовал на дистанции 10000 м. В спринте на 500 м он показал только 9-й результат, а в забеге на 1500 м был пятым. По итогам четырёх дистанций Конышев победил с суммой 157,720 балла. Вторым стал Даниил Беляев (157,977), в активе которого победы на дистанциях 500 и 1500 м. Третье итоговое место занял Евгений Серяев (158,100).