«Касива Рейсол» — «Виссел Кобе» — 2:1. Видеообзор матча

В матче 5-го тура японской Джей-лиги «Касива Рейсол» принимал «Виссел Кобе». Встреча проходила на стадионе «Касива Хитати» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Касива Рейсол» (8 очков) располагается на четвётом месте в турнирной таблице Джей-лиги, «Виссел Кобе» (5) — десятый.

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