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«Касива Рейсол» — «Виссел Кобе» — 2:1. Видеообзор матча
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«Касива Рейсол» — «Виссел Кобе» — 2:1. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 2 часа назад
В матче 5-го тура японской Джей-лиги «Касива Рейсол» принимал «Виссел Кобе». Встреча проходила на стадионе «Касива Хитати» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей дублем отметился нападающий Дзюня Ито, а за гостей отличился Дзюня Танака. Отметим, за «Виссел Кобе» полный матч провёл бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски.
«Касива Рейсол» (8 очков) располагается на четвётом месте в турнирной таблице Джей-лиги, «Виссел Кобе» (5) — десятый.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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