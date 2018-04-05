«Ак Барс» прошёл «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина

«Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.

Каково это проигрывать серию, уступая каждый раз в одну шайбу, можете поинтересоваться у Петериса Скудры . Подводя итоги противостояния с «Локомотивом», он не смог сдержать слёз. Анвар Гатиятулин обычно старается не проявлять эмоций, но коллегу наверняка понимает. Перед четвёртой игрой с «Ак Барсом» его команда находилась точно в таком же положении.

«Трактор» и открывал счёт, и вёл по ходу матча в две шайбы, и проигрывал. Сценарии попадались самые разнообразные. Были игры чуть более результативные, были чуть менее. Два дня назад зрители и вовсе увидели овертайм. Зато итог всего один. Челябинцы неизменно уступали «Ак Барсу» с разницей в одну шайбу. За счёт опыта и глубины состава казанцы были на шаг впереди.

Перед четвёртой игрой команда Гатиятулина оказалась на развилке. Либо выбросить белый флаг, попрощавшись с сезоном при своей публике, либо дать отсчёт камбэку в серии. Для первого исхода, справедливости ради, предпосылок изначально было гораздо больше. «Трактор» и без того не обладает длинной скамейкой, а в этой серии несёт одну потерю за другой.

«Играем сегодня однорукими и одноногими. Но так даже больше кайфа, так даже интереснее. Представьте, какой это опыт для молодых парней, кто-то вообще первый раз сегодня выйдет в плей-офф, для них это большой день», — сказал перед игрой капитан уральцев Александр Шинин

Всему виной травмы Пола Щехуры Александра Рыбакова . Оба, вероятно, выбыли до конца сезона. И если по отдельности их потери не смертельны, то в данной ситуации Гатиятулин недосчитался сразу двух ведущих центров. На счастье главного тренера выйти на лёд сумел ещё один центр Александр Шаров , пропускавший прошлый матч из-за болезни. Иначе чёрно-белым пришлось бы совсем туго.

Глинкин пропускал предыдущую игру, но выйти на лёд в Челябинске для него — дело чести. А уж забить! Антона из родного клуба никто не выгонял, в своё время они на пару с Андреем Поповым сами переехали в Казань за большими деньгами и далёкими перспективами. Да только желание показать себя перед родными и друзьями ещё никто не отменял. Глинкину это удалось.

Шайба Глухова была вполне закономерной. Как и два дня назад, по итогам первого периода казанцы перебросали челябинцев в несколько раз. Теперь, правда, о какой-то запредельной агрессии речи не шло. И те, и другие действовали предельно осторожно, выясняя, чей откат круче. Разница лишь в том, что хозяева с большим трудом начинали атаки и вязли в зелёном болоте.

Наверное, немного странно, когда в команде КХЛ всё в свои руки берёт 18-летний парень. Однако в случае с «Трактором» и Виталием Кравцовым к этому привыкли. Челябинский юниор по сравнению с прошлым раундом сдал в результативности, но при этом исправно зарабатывает на себе удаления и создаёт уйму моментов. Вот и в этом матче почти вся опасность воротам «барсов» исходила от Кравцова.

Ещё в первом периоде Кравцов мог забивать с передачи Кручинина. После перерыва уже он сам исполнял роль диспетчера, но Шаров забыл положить клюшку на лёд. Виталий шёл на пятак, тут же летел на подбор, раздавал передачи и был буквально везде. Если чего ему и не хватало, то это хладнокровия в коктейле с везением. Того, чего не занимать Рикарду Йюнге.

Шведского нападающего «Трактора» может быть не видно весь матч, но свой гол он забьёт. А если не гол, то очко-другое за передачу точно наберёт. Вот и на этот раз он вылетел для казанских защитников как чёртик из табакерки. В этом розыгрыше Кубка Гагарина подобное происходит с Йюнге уже в восьмой раз. Обогнав Михаила Григоренко Станислава Галиева и Джастина Азеведу, он вышел в лидеры снайперской гонки.

После перерыва «Трактор» не только сравнял счёт усилиями шведского легионера, но и в целом выровнял игру. От тотального превосходства казанцев почти ничего не осталось. К этому, впрочем, мы тоже успели привыкнуть. Вторые периоды чёрно-белым традиционно удаются. Тем нелогичнее оказался гол казанцев. Суперпас Азеведу и моментальный бросок Ландера шокировали арену имени Валерия Белоусова . Швед ответил шведу.

Весь третий период игроки «Трактора» положили на то, чтобы сравнять счёт. Челябинцы сделали всё, чтобы продлить сезон ещё хотя бы на один матч. Вот только Билялетдинов выстроил на своей синей линии настоящую стену. Не китайскую, правда, а казанскую — с колючей проволокой. Грамотная игра «барсов» в обороне практически свела на нет количество голевых моментов. Скорее Александр Бурмистров был ближе к тому, чтобы поставить жирную точку в этой серии.

Парни из Челябинска отдали себя до остатка. Сил на концовку у них банально не осталось. Казанцы в итоге поразили пустые ворота, но никто из болельщиков «Трактора» не покинул свои места. Потому что Танкоград имеет полное право гордиться своей командой. Камеры то и дело вылавливали рыдающих болельщиков. А вот слёз Анвара Гатиятулина мы не увидим. Он пусть и проиграл последнюю серию сезона всухую, может быть доволен своей работой, в отличие от того же Скудры. Кажется, мы даже знаем, кто признают тренером года в КХЛ. А вот Кубок Гагарина ещё может обрести казанскую прописку.