Прогноз на матч Болонья — Рома: закрепятся ли римляне на третьем месте

«Болонья» — «Рома». Прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А (31.03.2018, 13:30 мск).

После двухнедельного перерыва итальянский чемпионат возобновится в субботу матчем в Болонье, где местная одноимённая команда примет в гости столичную «Рому». Римляне находятся на третьей строчке в турнирной таблице, на которой постараются закрепиться, в то время как болонцы не имеют особой турнирной мотивации, находясь на 11-й позиции — вдалеке от зоны еврокубков и на безопасном расстоянии от зоны вылета. Разумеется, в такой ситуации букмекеры чётко видят фаворитом «Рому», победа которой оценивается коэффициентом 1.64.

"Болонья"

"Болонья" в нынешнем сезоне играет полосами, чередуя безвыигрышные и беспроигрышные серии. В данный момент команда Роберто Донадони находится на негативной серии, не выиграв ни одного из предыдущих трёх мартовских матчей. А ведь два последних февральских матча болонцы выиграли, обыграв дома «Сассуоло» (2:1) и «Дженоа» (2:0). Но затем команда Донадони с минимальным счётом проиграла в гостях СПАЛу (0:1) и дома «Аталанте» (0:1). В прошлом же туре «Болонья» сумела сыграть вничью в гостевом матче против «Лацио» (1:1), который сражается за место в зоне еврокубков.

"Рома"

А вот для «Ромы» март получается просто великолепным, хотя после поражений от «Шахтёра» (1:2) и «Милана» (0:2) ожидания болельщиков «волчицы» были очень тревожные. Но сперва команда Эусебио ди Франческо добилась впечатляющей выездной победы над «Наполи» (4:2), затем дома был разгромлен «Торино» (3:0), в ответном матче удалось в родных стенах обыграть «Шахтёр» (1:0), завоевав путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в прошлом туре «Рома» разделалась на чужом поле с «Кротоне» (2:0). В ближайшую среду римлянам предстоит сыграть первый четвертьфинальный матч ЛЧ в гостях против «Барселоны».

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Болонья» — «Рома» начнётся на телеканале «Матч! Футбол 2» в 13:25 по московскому времени. В это же время на портале LiveResult.Ru уже будет доступна текстовая трансляция встречи на «Ренато Далл'Ара».

Статистика личных встреч

"Болонья" и «Рома» имеют практически равенство по статистике личных встреч: +49=42-50, разница мячей 170:182. Но в последние годы римляне имеют большое преимущество над болонцами, проиграв лишь 1 из последних 19-ти очных встреч. В прошлом сезоне «Рома» дважды разгромила «Болонью» с одинаковым счётом 3:0. В нынешнем сезоне столичная команда победила скромнее — всего лишь 1:0, благодаря победному голу Эль-Шаарави.

Интересные факты

"Болонья" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-2, 1:3);

"Рома" выиграла всухую 3 последних очных матча с «Болоньей» (+3=0-0, 7:0);

"Рома" забивала в ворота «Болоньи» в последних 29-ти очных матчах;

"Рома" имеет 4-матчевую победную серию (+4=0-0, 10:2), причём 3 последние победы были добыты всухую;

"Рома" имеет 4-матчевую победную серию в выездных матчах чемпионата (+4=0-0, 9:2);

"Рома" забивала в каждом из последних семи выездных матчей;

"Рома" проиграла только «Ювентусу» в гостевых матчах Серии А за последние 14 месяцев (+16=4-1, 48:14).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"