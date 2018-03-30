Геннадий Орлов: Фурсенко все правильно сказал, он выразил общее мнение 

«Я согласен с Сергеем Фурсенко, он все правильно сказал, он выразил общее мнение. У »Зенита» все-таки есть шанс. При определенной затрате усилий клуб может быть в призерах. Тем более, что на встрече присутствовали Бранислав Иванович и Леандро Паредес. Они должны задавать тон игре.
Сарсания был буфером между игроками и тренером. Сейчас эту позицию, спустя некоторое время, занял Вячеслав Малафеев. И в клубе важно притереться друг к другу. Потеря Сарсании была ощутима.
И сейчас взяли Набиуллина и Оздоева. И надо отметить, что их взяли при обязательном поощрении главного тренера. Поэтому какие претензии могут быть по игрокам? Их одобрял Манчини. У него контракт, и он должен его отрабатывать. И главная задача Манчини — сделать так, чтобы игроки под его руководством прогрессировали. Но мы видим, что игроки летом выглядели лучше, чем сейчас. Значит, это общая проблема и игроков, и тренера», — приводит слова Орлова Sport24.