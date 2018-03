России стоит прекратить травить своих врагов

While the rest of the world is in a tizzy about expelled diplomats, the real story in Moscow is that there's a shortage of fire extinguishers.

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) 30 марта 2018 г.

​Пока весь мир обсуждает высланных дипломатов, на самом деле главная тема в Москве — нехватка огнетушителей. — Лусиан Ким, корреспондент NPR Dutch, Danish and Jersey parliaments are all teeing up Magnitsky Acts in the near fortune. https://t.co/ulWffUFgpF

— Bill Browder (@Billbrowder) 30 марта 2018 г.

​Парламенты Нидерландов, Дании и Джерси в ближайшее время примут свои акты Магнитского. — Билл Браудер , основатель Hermitage Capital

Do Russian leaders want to listen to constituents? This week pro-Putin governors in Moscow region and Siberia proved tragically out of touch. Now Kremlin plans to cancel elections in Russia's fourth-largest city to get rid of a popular mayor. @kshn column https://t.co/6mrMEWExFN

— David Filipov (@davidfilipov) 30 марта 2018 г.

​Хотят ли российские лидеры слушать своих избирателей? На этой неделе пропутинские губернаторы в Московской области и Сибири показали, насколько трагично они не в курсе дела. Теперь Кремль хочет отменить выборы в четвертом по величине городе России, чтобы избавиться от популярного мэра. — Дэвид Филипов

Russian ambassador to US describes atmosphere in D. C. as ‘poison’. It might help if Russia stopped poisoning its enemies. https://t.co/FPBFP2s1i4 via @politico

— Bill Browder (@Billbrowder) 30 марта 2018 г.

​Российский посол в США называет атмосферу в Вашингтоне (округ Колумбия) ядом. Может, если бы Россия прекратила травить своих врагов, это бы помогло. — Билл Браудер, основатель Hermitage Capital.