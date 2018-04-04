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Теннисист Джокович прекратил сотрудничество со своим тренером
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Теннисист Джокович прекратил сотрудничество со своим тренером 

Газета.Ru 1 час назад
Сербский теннисист Новак Джокович завершил работу со своим личным тренером чехом Радеком Штепанеком, сообщает "Советский спорт".
"После Майами Новак Джокович и его тренер Радек Штепанек решили прекратить сотрудничество. Личные отношения с Радеком были и остаются прекрасными, Новаку нравилось работать с чехом и учиться у него. Джокович благодарен Штепанеку и высоко ценит поддержку, которую он получал от Радека в последнее время", — говорится в сообщении на личном сайте Джоковича.
Помимо разрыва трудовых отношений со Штепанеком 30-летний серб прекратил сотрудничество с американцем Андре Агасси, который также тренировал Джоковича.
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