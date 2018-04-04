Теннисист Джокович прекратил сотрудничество со своим тренером

"После Майами Новак Джокович и его тренер Радек Штепанек решили прекратить сотрудничество. Личные отношения с Радеком были и остаются прекрасными, Новаку нравилось работать с чехом и учиться у него. Джокович благодарен Штепанеку и высоко ценит поддержку, которую он получал от Радека в последнее время", — говорится в сообщении на личном сайте Джоковича.