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Передача Сергачева помогла «Тампе» одержать победу над «Рейнджерс» в НХЛ
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Передача Сергачева помогла «Тампе» одержать победу над «Рейнджерс» в НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Седрик Пакетт и Брейден Пойнт, также отличились Алекс Киллорн, Джей Ти Миллер и Дэн Джирарди. У хозяев шайбы забросили Брэди Шей, Филип Хитил и Крис Крайдер.
Защитник «молний» Михаил Сергачев и форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отдали по результативной передаче.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Рейнджерс" (США, Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)
1:0 — Шей (Бучневич, Деарне) — 14:59;
1:1 — Пакетт (Миллер, Сергачёв) — 23:15;
1:2 — Киллорн (Чирелли, Хедман) — 24:33;
1:3 — Миллер (Хедман, Киллорн) — 40:35 (5x4);
1:4 — Пакетт (Конакер, Куниц) — 41:53;
1:5 — Пойнт (Гурд) — 42:38;
2:5 — Хитил (Цуккарелло, Хейз) — 48:14;
3:5 — Крайдер (Зибанеджад, Фаст) — 56:31;
3:6 — Пойнт (Гурд) — 58:16 (en);
3:7 — Джирарди (Пакетт) — 59:26 (5x4)
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