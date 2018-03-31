Маргарита Суханкина покорила «Брэйн ринг»

В субботу, 31 марта, в 22:30 зрители НТВ смогут увидеть пятый выпуск легендарного интеллектуального шоу «Брэйн ринг». Ведущим знаменитой программы по-прежнему остается телевизионный режиссер, продюсер и знаток Андрей Козлов

В новом выпуске помощником главного судьи в вынесении вердиктов станет знаменитая оперная и эстрадная певица, член жюри первого сезона вокального конкурса НТВ «Ты супер!» Маргарита Суханкина . На главном интеллектуальном ринге страны известной артистке предстоит выступить в качестве независимого арбитра, на плечи которого может упасть тяжелый груз принятия судьбоносных решений.

— Я получила колоссальное удовольствие и невероятной заряд энергии от участия в этой замечательной программе в качестве судьи. Очень приятно следить за игрой молодых участников. Рада, что это программа актуальна и у неё много поклонников, включая меня. Я очень благодарна организаторам шоу за то, что они пригласили меня на проект и хочу сказать: до новых встреч! — рассказывает певица Маргарита Суханкина.

Независимые эксперты играют в интеллектуальном состязании ключевые роли: с их помощью станет возможным принятие решений не только в спорных ситуациях, но и в условиях накаленной до предела атмосферы соревнований. Во время первого чемпионата России по «Брэйн рингу» в этом амплуа выступят известные знатоки, а также популярные лица телеканала НТВ и знаменитые артисты.

Напомним, правила состязаний останутся неизменными. В качестве приза триумфаторы будут награждены Кубком России. Помимо самой игры зрители НТВ могут насладиться музыкальными тайм-аутом и финалом в исполнении ведущих артистов отечественной эстрады.

Смотрите шоу «Брэйн ринг» каждую субботу в 22:30 на НТВ.

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