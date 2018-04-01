«Зенит» выиграл у «Уфы» и прервал трехматчевую серию без побед в РФПЛ 

В первом тайме счет открыл Бранислав Иванович, а преимущество гостей увеличил автогол Ионица Неделчару. Единственный мяч в составе уфимцев на 63-й минуте забил Иван Пауревич.
В Уфе за основную команду петербургского клуба впервые сыграли защитники Никита Каккоев и Илья Скроботов. 18-летний Каккоев вышел на поле на 81-й минуте, а 17-летний Скроботов — на 90-й.
Сине-бело-голубые одержали победу в чемпионате после трех ничьих подряд и с 42 очками расположились на третьем месте в таблице. «Уфа» осталась на шестой позиции, имея в активе 34 балла. 7 апреля в матчах 25-го тура уфимцы встретятся в Туле с «Арсеналом», а «Зенит» примет на стадионе «Санкт-Петербург» «Краснодар».