«Ювентус» упрочил лидерство в чемпионате, прервав 10-матчевую беспроигрышную серию «Милана»

В центральном матче 30-го тура Серии А «Ювентус» переиграл «Милан». Несмотря на хорошую игру «россонери» на протяжении большей части матча, команда Дженнаро Гаттузо не устояла перед классом «Ювентуса».

Протокол игры

Ювентус

Милан

(1:0) Дибала Пауло 8'

(3:1) Хедира Сами 87'

31 марта. Стадион «Альянц Стэдиум» (Сидней).

Потеря очков «Наполи» в текущем туре подарила возможность «Ювентусу» укрепить свое преимущество в борьбе за первую строчку Серии А. Однако туринцев ожидал сложнейший матч против «Милана», не проигрывавшего на протяжении десяти последних матчей в чемпионате. Команда Дженнаро Гаттузо по-прежнему надеется на попадание в зону Лиги чемпионов, несмотря на солидное отставание от своих соперников. Особой интригой стало возвращение Леонардо Бонуччи в Турин — тифози «бьянконери» этому были совсем не рады, яростно освистывая капитана «Милана» на протяжении всей встречи.

Начало матча выдалось достаточно активным, с перевесом в пользу хозяев. Уже на 8-й минуте это обернулось голом. Пауло Дибала оказался абсолютно без опеки между линиями защиты и полузащиты миланцев, получил пас и отважился на дальний удар, что стало сюрпризом для Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0. Удивительно, учитывая, что за несколько минут до этого подобный удар наносил и Гонсало Игуаин — тоже без особого сопротивления, но в том случае выручил голкипер «Милана».

Пропустив быстрый гол, гости нисколько не растерялись, даже наоборот, только раззадорились. Фланговые защитники «россонери» очень высоко подключались, добавляя ширину атакам. В роли форварда у «Милана» действовал Андре Силва, хорошо играющий головой, а потому верховых мячей и прострелов на него было с достатком. Достаточно острым вышел момент в середине тайма — после подачи Хакана Чалханоглу с левого фланга Силве не удалось переправить мяч в ворота с близкого расстояния.

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31 Мар 2018 в 12:28 PDT А вот Бонуччи успешно замкнуть подачу Чалханоглу очень даже удалось. На 28-й минуте турок выполнил навес с углового, а Бонуччи переиграл в воздухе Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи, вколотив мяч в ворота бывшего клуба — 1:1. Сдерживать эмоций защитник не стал, бурно отпраздновав гол перед гостевым сектором с тифози «Милана». Начало второго тайма также прошло с преимуществом миланцев — они продемонстрировали хорошее движение и ту страсть, которую удалось передать своим подопечным темпераментному Дженнаро Гаттузо. Чудесный гол едва не забил Чалханоглу, пробив с дальней дистанции в перекладину.

Время шло, но «Ювентус» по-прежнему редко доходил до чужой штрафной площади. Массимо Аллегри провел несколько замен — вышли Хуан Куадрадо и Родриго Бентакур , а чуть раньше появился и Дуглас Коста. Освежив состав, туринцам удалось перевести игру в свое русло и создать давление у ворот Доннаруммы. Довольно скоро это дало свои плоды. На 79-й минуте Сами Хедира оказался на левом фланге и выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда головой пробил Куадрадо, оказавшись без всякой опеки — 2:1.

Отойти от такого удара «Милан» не смог. Отдав все силы, гостей совсем не хватило на концовку, чем еще раз воспользовался «Ювентус», забив и третий гол усилиями Хедиры. Добыв очередную победу, команда Аллегри увеличила свой отрыв от «Наполи» на 4 очка. «Милан», несмотря на достойную игру и гол, ставший для «Ювентуса» первым пропущенным в чемпионате в 2018 году, остался ни с чем. Стоит напомнить, что именно эти два клуба встретятся в финале Кубка Италии в мае, и с такой игрой «Милану» вполне по силам оставить туринцев без трофея.