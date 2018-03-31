«Ювентус» упрочил лидерство в чемпионате, прервав 10-матчевую беспроигрышную серию «Милана» 

В центральном матче 30-го тура Серии А «Ювентус» переиграл «Милан». Несмотря на хорошую игру «россонери» на протяжении большей части матча, команда Дженнаро Гаттузо не устояла перед классом «Ювентуса».
Протокол игры
Ювентус
Милан
(1:0) Дибала Пауло 8'
28' Бонуччи Леонардо (1:1)
(2:1) Куадрадо Хуан 79'
(3:1) Хедира Сами 87'
Буффон Джанлуиджи • Барцальи Андреа • Бенатиа Мехди 38' • Кьеллини Джорджо • Лихтштайнер Штефан 46' (Коста Дуглас (46') • Хедира Сами • Пьянич Миралем 76' (Бетанкур Родриго (76') • Матуиди Блез 61' (Куадрадо Хуан (61') • Асамоа Квадво • Дибала Пауло • Игуаин Гонсало
Запасные: Маркизио Клаудио • Хёведес Бенедикт • Пинсольо Карло • Щесны Войцех • Стураро Стефано • Де Шильо Маттиа • Ругани Даниэле
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Бонуччи Леонардо • Романьоли Алессио • Родригес Рикардо 39' • Кесси Франк • Билья Лукас 52' 76' (Монтоливо Риккардо (76' 82') • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Андре Силва 65' (Калинич Никола (65') • Чалханоглу Хакан 80' (Кутроне Патрик (80')
Запасные: Антонелли Лука • Сторари Марко • Борини Фабио • Мусаккио Матео • Сапата Кристиан • Доннарумма Антонио • Маури Хосе • Локателли Мануэль
31 марта. Стадион «Альянц Стэдиум» (Сидней).
Потеря очков «Наполи» в текущем туре подарила возможность «Ювентусу» укрепить свое преимущество в борьбе за первую строчку Серии А. Однако туринцев ожидал сложнейший матч против «Милана», не проигрывавшего на протяжении десяти последних матчей в чемпионате. Команда Дженнаро Гаттузо по-прежнему надеется на попадание в зону Лиги чемпионов, несмотря на солидное отставание от своих соперников. Особой интригой стало возвращение Леонардо Бонуччи в Турин — тифози «бьянконери» этому были совсем не рады, яростно освистывая капитана «Милана» на протяжении всей встречи.
Начало матча выдалось достаточно активным, с перевесом в пользу хозяев. Уже на 8-й минуте это обернулось голом. Пауло Дибала оказался абсолютно без опеки между линиями защиты и полузащиты миланцев, получил пас и отважился на дальний удар, что стало сюрпризом для Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0. Удивительно, учитывая, что за несколько минут до этого подобный удар наносил и Гонсало Игуаин — тоже без особого сопротивления, но в том случае выручил голкипер «Милана».
Пропустив быстрый гол, гости нисколько не растерялись, даже наоборот, только раззадорились. Фланговые защитники «россонери» очень высоко подключались, добавляя ширину атакам. В роли форварда у «Милана» действовал Андре Силва, хорошо играющий головой, а потому верховых мячей и прострелов на него было с достатком. Достаточно острым вышел момент в середине тайма — после подачи Хакана Чалханоглу с левого фланга Силве не удалось переправить мяч в ворота с близкого расстояния.
Публикация от AC Milan (@acmilan)
31 Мар 2018 в 12:28 PDT А вот Бонуччи успешно замкнуть подачу Чалханоглу очень даже удалось. На 28-й минуте турок выполнил навес с углового, а Бонуччи переиграл в воздухе Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи, вколотив мяч в ворота бывшего клуба — 1:1. Сдерживать эмоций защитник не стал, бурно отпраздновав гол перед гостевым сектором с тифози «Милана». Начало второго тайма также прошло с преимуществом миланцев — они продемонстрировали хорошее движение и ту страсть, которую удалось передать своим подопечным темпераментному Дженнаро Гаттузо. Чудесный гол едва не забил Чалханоглу, пробив с дальней дистанции в перекладину.
Время шло, но «Ювентус» по-прежнему редко доходил до чужой штрафной площади. Массимо Аллегри провел несколько замен — вышли Хуан Куадрадо и Родриго Бентакур, а чуть раньше появился и Дуглас Коста. Освежив состав, туринцам удалось перевести игру в свое русло и создать давление у ворот Доннаруммы. Довольно скоро это дало свои плоды. На 79-й минуте Сами Хедира оказался на левом фланге и выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда головой пробил Куадрадо, оказавшись без всякой опеки — 2:1.
Отойти от такого удара «Милан» не смог. Отдав все силы, гостей совсем не хватило на концовку, чем еще раз воспользовался «Ювентус», забив и третий гол усилиями Хедиры. Добыв очередную победу, команда Аллегри увеличила свой отрыв от «Наполи» на 4 очка. «Милан», несмотря на достойную игру и гол, ставший для «Ювентуса» первым пропущенным в чемпионате в 2018 году, остался ни с чем. Стоит напомнить, что именно эти два клуба встретятся в финале Кубка Италии в мае, и с такой игрой «Милану» вполне по силам оставить туринцев без трофея.