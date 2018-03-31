Бегать не вредно: 100-летние бегуны установили мировые рекорды

Легендарные пожилые атлеты на дистанции доказывают, что бегать — это не вредно.

Джулия «Ураган» Хокинс и Орвилл Роджерс доказали, что достижение ваших спортивных целей возможно в любом возрасте. На прошедшем чемпионате USATF Masters Indoor Championships они смогли побить сразу несколько мировых рекорда по бегу. Казалось бы, обычная история, если не считать тот факт, что Джулии 102 года, а Орвиллу 100 (!) лет. Они установили мировой рекорд среди спортсменов 100 лет и старше. Орвилл смог пробежать 60 метров за 19,13 сек., а Джулия преодолела то же расстояние за 24,79. Но на этом они не остановились.

102-летняя Джулия «Ураган» Хокинс

102-летняя спортсменка стала самой возрастной участницей среди женщин за всю историю соревнований чемпионата USATF. Позже Хокинс призналась, что ради этих соревнований даже пропустила свой послеобеденный сон.

Её любовь к спорту началась с велосипеда. Она ездила на велосипеде в течение многих лет, пока в возрасте 100 лет не решилась принять участие в соревнованиях по бегу. Как оказалось, не зря.

Хокинс признаётся, что её семье очень нравится то, чем она занимается.

В прошлом году Хокинс также удалось установить новый мировой рекорд для своего возраста: она пробежала 100-метровую дистанцию на спортивном мероприятии в Луизиане за 40,12 сек.

100-летний пилот Орвилл Роджерс

Орвилл Роджерс установил два мировых рекорда в своей возрастной группе, пробежав 60 метровку за 19,13 сек.

Также 100-летний спортсмен смог преодолеть дистанцию 400 метров за 4.16,90 и также установил мировой рекорд.

Орвилл родом из Далласа, он был пилотом бомбардировщика во время Второй Мировой войны, а ещё работал пилотом в авиакомпании.

Когда ему исполнилось 50 лет, он прочитал книгу доктора Кеннета Купера «Аэробика». Именно после прочтения книги 100-летний спортсмен вдохновился и решил начать бегать. И вот уже 50 лет продолжает и даже устанавливает мировые рекорды. До бега он также занимался спортом: он метал диски и прыгал с шестом ещё в колледже.

В прошлом году Роджерс также принимал участие в чемпионате по бегу. Тогда на самом финише ему удалось обыграть своего соперника буквально на 0,05 сек.

Орвилл признаётся, что он получает удовольствие от тренировок и бега.

В прошлом году у 100-летнего бегуна вышла книга — «Бегущий человек», где он рассказывает не только о беге и своих мировых рекордах, но также о временах, когда был пилотом.