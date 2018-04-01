Футболисты «Балтики» задержатся во Владивостоке на сутки из-за поломки самолёта

Игроки калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» вынуждены на сутки задержаться во Владивостоке из-за поломки самолёта. «Из-за технических неисправностей самолёта сегодня был задержан вылет нашей команды из Владивостока. Сначала рейс перенесли на несколько часов, но потом выяснилось, что самолёт починить не удалось», — говорится в пресс-релизе клуба.

Отмечается, что часть футболисты вылетят из Владивостока в Москву 2 апреля, а тренеры и административный состав клуба — 3 апреля.

Ранее сообщалось, что все билеты на тестовый футбольный матч на новом стадионе в Калининграде распроданы.