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Футболисты «Балтики» задержатся во Владивостоке на сутки из-за поломки самолёта
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Футболисты «Балтики» задержатся во Владивостоке на сутки из-за поломки самолёта 

RT на русском 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Игроки калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» вынуждены на сутки задержаться во Владивостоке из-за поломки самолёта. «Из-за технических неисправностей самолёта сегодня был задержан вылет нашей команды из Владивостока. Сначала рейс перенесли на несколько часов, но потом выяснилось, что самолёт починить не удалось», — говорится в пресс-релизе клуба.
Отмечается, что часть футболисты вылетят из Владивостока в Москву 2 апреля, а тренеры и административный состав клуба — 3 апреля.
Ранее сообщалось, что все билеты на тестовый футбольный матч на новом стадионе в Калининграде распроданы.
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