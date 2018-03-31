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Орловского депутата наградили грамотой Совета Федерации
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Орловского депутата наградили грамотой Совета Федерации 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Олег Кошелев удостоен Почётной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сообщили в пресс-службе облсовета.
Председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму был удостоен высокой награды за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства Орловской области, реализацию социальной политики Российской Федерации.
Церемония вручения Почётной грамоты и знака Олегу Кошелеву состоялась накануне, 30 марта, на мартовском заседании областного Совета.
Сообщение Орловского депутата наградили грамотой Совета Федерации появились сначала на РИА 57.
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