Орловского депутата наградили грамотой Совета Федерации

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму был удостоен высокой награды за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства Орловской области, реализацию социальной политики Российской Федерации.

Церемония вручения Почётной грамоты и знака Олегу Кошелеву состоялась накануне, 30 марта, на мартовском заседании областного Совета.