Пятилетняя челябинка присела 17 раз на одной ноге за 60 секунд

Пятилетняя Вероника Кислицына поставила спортивный рекорд и попала в Книгу рекордов России. Малышка за минуту выполнила 17 приседаний на одной ноге. Девочка полтора года занимается художественной гимнастикой, а с девяти месяцев родители водили ее в бассейн. Папа рекордсменки Василий рассказал, что она не пропускает ни дня, чтобы потренироваться на шведской стенке.

— Спортивные эксперты очень хвалили Веронику. Сказали, что выполнено безупречно, — отметили представители Книги рекордов, — рассказали в Книге рекордов.

У Вероники есть уже и новая цель — получить золотой значок ГТО, когда ей исполнится шесть лет.

Отметим, что сейчас в Книге рекордов России числится 14 человек из Челябинской области. Южноуральцы поражали балансировкой холодильника на лбу, рекордным количеством щелчков пальцев в минуту и самым большим панно из макарон.