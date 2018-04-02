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Пятилетняя челябинка присела 17 раз на одной ноге за 60 секунд
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Пятилетняя челябинка присела 17 раз на одной ноге за 60 секунд 

Хорошие новости 41 минуту назад
Фото: Хорошие новости
Пятилетняя Вероника Кислицына поставила спортивный рекорд и попала в Книгу рекордов России. Малышка за минуту выполнила 17 приседаний на одной ноге. Девочка полтора года занимается художественной гимнастикой, а с девяти месяцев родители водили ее в бассейн. Папа рекордсменки Василий рассказал, что она не пропускает ни дня, чтобы потренироваться на шведской стенке.
— Спортивные эксперты очень хвалили Веронику. Сказали, что выполнено безупречно, — отметили представители Книги рекордов, — рассказали в Книге рекордов.
У Вероники есть уже и новая цель — получить золотой значок ГТО, когда ей исполнится шесть лет.
Отметим, что сейчас в Книге рекордов России числится 14 человек из Челябинской области. Южноуральцы поражали балансировкой холодильника на лбу, рекордным количеством щелчков пальцев в минуту и самым большим панно из макарон.
А в январе этого года в Книгу попал путешественник из Челябинска Евгений Шаталов. Вместе с командой он преодолел путь длиной 1000 км от Норильска до Диксона на внедорожниках за 10 дней.
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