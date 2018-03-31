Александр Григорян: Мне ли думать, в какой футбол играет «Балтика»? Мне надо брать очки

Игоря Черевченко? — Недавно вы встречались с «Тамбовом». В чью пользу будет сравнение между командами Андрея Талалаева

— Они играют по разным схемам, хотя похожи по замыслу: быстрая доставка мяча в зону атаки, борьба, подбор. На этот способ они делают ставку. В то же время у «Тамбова» и особенно у «Балтики» есть эпизоды, когда они проводят атаки через качественный контроль мяча. Калининградцы чуть поразнообразнее. А вообще и там и там квалифицированные игроки, которыми управляют квалифицированные тренеры, они мотивированы, у обоих клубов отличная финансовая составляющая, — приводит слова Григоряна «Матч ТВ». — Мне ли думать о том, в какой футбол они играют? Мне надо брать очки. Я со «Спартаком-2» в первом тайме пытался играть в футбол, но что поделаешь, если мальчишки в комбинаторике интереснее? Когда после перерыва изменил тактику, упростил, дело пошло. Играй так примитивно с первых минут, наверное, победили бы достаточно легко.

— Через монитор поле выглядело ужасно. Оно такое и есть?

— Знаю, мне говорили, что на картинке поле выглядит земляным. Нет, травка есть, просто она не зазеленела. Хотя газон жестковат, хорошо, что полил дождичек. На нас газон повлиял значительнее: мы комбинируем больше, чем «Балтика». А так во Владивостоке поле становится хорошего качества традиционно к осени.

— В 5 турах вы задействовали уже третьего вратаря — Дмитрия Абакумова . С чем это связано?

— Шамов провел все матчи качественно, но не выручал. А в командах, которые борются за выживание, вратари выручают. С «Тосно», в Тамбове и со «Спартаком-2» он пропускал какие-то легкие мячи. Я им доволен, поскольку Егор здорово играет ногами и за счет этого мы владеем территорией. Тем не менее выбирали, причем долго, между Котляровым и Абакумовым. Поставили Абакумова. Димка отыграл уверенно.