В питомнике ГУФСИН начнут разводить бельгийских овчарок и научат их искать людей

В племенном питомнике ГУФСИН начнут разводить новую породу собак. Как рассказал Е1.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, до конца весны к нам привезут не щенков, а овчарку из Пермского института ФСИН России, которая будет давать потомство.

— Эта гладкошёрстная порода, у этих собак будут другие функции, — пояснил Е1.RU Александр Левченко . — Бельгийская овчарка будет использоваться для поиска сбежавших людей, для поиска различных предметов. Например, азиатские овчарки на постах стоят вдоль учреждения, а бельгийские будут совсем для другого. Это интересная порода, они почти без шерсти. Для нас это будет новое направление.

Из питомника Свердловского ГУФСИН щенки разъедутся в соседние области, например, курсанты-кинологи из Перми уже брали щенков.

Вчера в питомнике, который находится в посёлке Решёты, начали подготовку щенков среднеазиатской овчарки. Эти щенки родились в начале февраля, а сегодня с ними уже начали занятия. Их готовят к постовой службе.