Взрывы и оторванные конечности: как мог бы выглядеть мультсериал о Дэдпуле

Тестовым роликом поделилась компания, одно время работавшая над шоу для Marvel.

В конце марта стало известно, что канал FX и шоураннер Дональд Гловер , не станут работать над мультфильмом «Дэдпул» в связи с «творческими разногласиями» с Marvel. Гловер также известен как сценарист, музыкант и актёр, и исполнит роль Лэндо Калриссиана в спин-оффе «Звёздных войн» о Хане Соло.

Выйдет ли мультсериал на экраны, на данный момент неизвестно. Тем не менее студия Titmouse («Металлопокалипсис»), участвовавшая в его производстве, опубликовала видео с пробным материалом «в связи с безвременной кончиной „Дэдпула“».

Вскоре ролик удалили с аккаунтов и каналов аниматоров, однако его копии остались в сети.

Видео частично не анимировано и в нём используются диалоги из полнометражного «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом , однако оно даёт представление о том, как мог бы выглядеть мультсериал.

Ролик состоит из одной экшен-сцены, где главный герой расправляется с бандитами. Ближе к финалу он сталкивается с монстром, напоминающим гориллу, в бою с которым теряет конечности.

В конце концов бессмертный мутант взрывает себя вместе с врагом, предварительно отрезав ему голову в лопастях вертолёта.

Titmouse была лишь одной из студий, которая могла работать над шоу. Судя по всему, их версию FX не одобрила, так как контракт на производство был заключён с Floyd County Productions, авторами мультсериала «Арчер».

За несколько дней до публикации ролика на тему отмены анимационного «Дэдпула» высказался и его бывший шоураннер. Дональд Гловер в своём Твиттере опубликовал сценарий, в котором высмеивает свой уход и политику Marvel.

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