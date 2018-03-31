Сергей Клевченя: «Россиянкам удалось добиться стабильности»

Тренер женской спринтерской группы сборной России Сергей Клевченя отметил, что доволен итогами сезона. По его словам, девушки показали хорошие результаты на различных соревнованиях. Тренер также признался, что хотел бы продолжить работу и в следующем сезоне.

— Самое главное удалось добиться стабильности в исполнении технических моментов, техническое исполнение совершенствовалось, — цитирует «Р-Спорт» Клевченю. — Порадовал настрой: сезон был длинный и психологически тяжелый, но боевой дух удалось сохранить. И на определенных важных стартах в концовке сезона девчонки продолжали показывать хорошие результаты, как в финале Кубка мира, так и на Всероссийских соревнованиях в Коломне.