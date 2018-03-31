Ещё
Грудинин считает, что внутри КПРФ есть запрос на перемены
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грудинин считает, что внутри КПРФ есть запрос на перемены 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Участвовавший в выборах президента от КПРФ и народно-патриотических сил, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин считает, что внутри партии коммунистов есть запрос на перемены.
"Мы прошли бой, и этот бой, это сражение показало все плюсы и минусы, в том числе и надо, конечно, делать выводы из того, что мы получили", — заявил он, выступая в субботу на пленуме коммунистов, на котором подводились итоги прошедшей избирательной кампании.
"Где-то есть слабые места и, я думаю, что председатель партии и президиум обязательно сделают оценку, но перестраиваться обязательно надо. Очень большой запрос на перемены внутри партии", — считает Грудинин.
Сам Грудинин не является членом партии КПРФ.
ТАСС: последние новости
Исландец Гудьонсен станет почетным гостем на открытии парка футбола в Ростове-на-Дону Гудьонсен: исландские болельщики ожидают хорошего выступления сборной на ЧМ-2018 Посол РФ в США сообщил, что Генконсульство РФ в Сиэтле закрывается в пятницу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение