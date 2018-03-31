Александр Крушельницкий: «Нас поддержали канадцы и швейцарцы» 

Российский керлингист Александр Крушельницкий подчеркнул, что представители других стран поддержали его в ситуации с допинговым скандалом. Россиянин в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018, однако в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Теперь ведется расследование по поводу того, как он мог оказаться в организме спортсмена.
— Нас поддержали канадцы и швейцарцы, — отметил в эфире передачи «Все на Матч» Крушельницкий. — Другие просто ничего не говорили. Но пишут люди из разных стран со словами поддержки. Многие понимают нас.
На время расследования меня не снимали со ставки в министерстве спорта. Если расследование закончится не в мою пользу, то меня снимут со ставки. Потому что это будет незаконно. С апреля у меня будет свой проект, буду делиться опытом с другими. Предложила одна компания. Так что будет чем заняться. Мне не жалко поделиться опытом и знаниями. Это поможет как минимум в Санкт-Петербурге популяризировать керлинг.