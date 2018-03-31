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Алдервейрелд не получает игровую практику из-за решения покинуть «Тоттенхэм»
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Алдервейрелд не получает игровую практику из-за решения покинуть «Тоттенхэм» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд не получает игровую практику из-за решения покинуть клуб, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино оставляет бельгийского центрбека вне состава, поскольку понимает, что в следующем сезоне он уже не будет играть в команде.
Ранее аналогичная ситуация была с другим защитником Кайлом Уокером, который намеревался уйти в «Манчестер Сити».
Отметим, что 29-летний Алдервейрелд последний раз выходил на поле в составе «Тоттенхэма» 18 февраля, после чего, по информации СМИ, он был травмирован.
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