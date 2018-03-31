Александр Крушельницкий: «На матче Россия — Франция с нами перефотографировался весь сектор»

Российский керлингист Александр Крушельницкий признал, что после Олимпиады-2018 его с женой Анастасией Брызгаловой стали узнавать на улице. При этом он отметил, что готов к постепенному уходу популярности.

— Не расстроимся. Потому что иногда это мешает, особенно когда торопишься куда-нибудь. К тебе подходят люди сфотографироваться, — сказал в эфире программы «Все на Матч» Крушельницкий. — Потом другие видят, что с тобой фотографируются, узнают, что это олимпийцы, и тоже присоединяются.

Вот ходили на футбол, на матч Россия — Франция. В прерыве даже не могли выйти со стадиона. Потому что все 15 минут фотографировались. Весь сектор, наверное, с нами перефотографировался.