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«Болонья» — «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Болонья» — «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Рому».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Болонья
Сантурро Антонио • Торосидис Василис • Де Майо Себастьян • Хеландер Филип • Масина Адам • Поли Андреа • Пульгар Эрик • Донса Годфред • Верди Симоне • Паласио Родриго • Ди Франческо Федерико
Запасные: Джемаили Блерим • Дестро Маттиа • Крейчи Ладислав • Фалетти Сезар • Романьоли Симоне • М'Байе Ибрахим • Гонсалес Джанкарло • Авенатти Фелипе • Кейта Шейк • Надь Адам • Орсолини Риккардо • Равалья Федерико
Алисон БекерФлоренци Алессандро • Манолас Костас • Фасио Федерико • Коларов Александар • Наингголан Раджа • Де Росси Даниэле • Стротман КевинЭль-Шаарави Стефан • Шик Патрик • Перотти Диего
Запасные: Джеко Эдин • Лобонц БогданГоналон МаксимДефрель Грегоре • Сильва Хонатан • Жуан Жезус • Скорупски Лукаш • Перес Бруно • Капрадосси Элио • Герсон Сантос • Пеллегрини Лука
31 марта. Стадион «Ренато Далл'Ара» (Болонья).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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