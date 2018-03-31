Кириченко и Гудьонсен — в ростовском «Парке футбола»

На Театральной площади в центре Ростова-на-Дону открылся «Парк футбола» — двухдневная развлекательная площадка, призванная рекламировать предстоящий чемпионат мира и его будущие фан-зоны. На территории парка раположены несколько аттракционов для болельщиков, сувенирный магазин, киоски спонсоров, места для фотосессий и тому подобное.

Вскоре после открытия мероприятие посетили Дмитрий Кириченко , исполняющий на этот раз роль посла Ростова как города-организатора чемпионата мира, и бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен . Они поучаствуют в работе футбольных аттракционов и автограф-сессиях.