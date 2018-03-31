На Театральной площади в центре Ростова-на-Дону открылся «Парк футбола» — двухдневная развлекательная площадка, призванная рекламировать предстоящий чемпионат мира и его будущие фан-зоны. На территории парка раположены несколько аттракционов для болельщиков, сувенирный магазин, киоски спонсоров, места для фотосессий и тому подобное.
Вскоре после открытия мероприятие посетили Дмитрий Кириченко, исполняющий на этот раз роль посла Ростова как города-организатора чемпионата мира, и бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен. Они поучаствуют в работе футбольных аттракционов и автограф-сессиях.
На прошлой неделе «Парк футбола» работал в Сочи, в следующие выходные эстафету примет Волгоград. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)