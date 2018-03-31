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Александр Крушельницкий: Как себя еще обезопасить? Не есть и не пить на Олимпиаде вообще, разве что так
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Александр Крушельницкий: Как себя еще обезопасить? Не есть и не пить на Олимпиаде вообще, разве что так 

Российский стадион 54 минуты назад
Фото: Российский стадион
Российский керлингист Александр Крушельницкий рассказал о том, как проходит разбирательство по его делу.
— Два раза допрашивали в прокуратуре, выдвигали свои версии. Не так давно проходил проверку на полиграфе. Работа ведется, есть разные версии. Пока еще есть время, чтобы расследовать все. До 26 апреля от нас ждут каких-то объяснений. Они настроены достаточно доброжелательно. Доверять врачам? Теперь я даже себе доверять не смогу. Как себя еще обезопасить? Не есть и не пить на Олимпиаде вообще, разве что так, — сказал Крушельницкий в эфире «Матч ТВ».
Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, но позже лишились награды из-за положительной допинг-пробы Александра.
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