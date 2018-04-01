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Ромен Грожан: Лучше сойти в борьбе за пятое место, чем финишировать 15-м
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Ромен Грожан: Лучше сойти в борьбе за пятое место, чем финишировать 15-м 

Советский спорт 41 минуту назад
Фото: f1report.ru
«Я считаю, что лучше сойти в борьбе за пятое место, чем финишировать 15-м. Формула 1 — это командный вид спорта.
Я всегда знаю, что могу рассчитывать на своих механиков. А ошибки бывают у каждого», — приводит слова Грожана autosport.com.ru.
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