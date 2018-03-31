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«Барселона» ушла от поражения в Севилье благодаря голам на 88-й и 89-й минутах
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«Барселона» ушла от поражения в Севилье благодаря голам на 88-й и 89-й минутах 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:2.
На 36-й минуте Франко Васкес вывел хозяев вперёд, а в начале второго тайма Луис Мурьель удвоил преимущество «Севильи». На 88-й минуте Луис Суарес сократил отставание в счёте, а спустя несколько десятков секунд Лионель Месси сравнял счёт, продлив беспроигрышную серию каталонцев в Примере до 37 матчей.
«Барселона» набрала 76 очков и уверенно лидирует в Примере. «Севилья» (46) — шестая.
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