Центральный стал Ареной. Новый стадион Екатеринбурга принял первый матч

1 апреля футболисты «Урала» и «Рубина» опробовали поле, а болельщики оценили удобства стадиона, более известный им как Центральный.

Давки нет? Зачёт!

Значительная часть болельщиков, по совету организаторов, пришла на стадион задолго до начала игры, поэтому очередей и прочих неудобств не наблюдалось. Футбольные фанаты в оранжево-чёрных шарфах ФК «Урал» начали появляться за два часа до старта. При входе на стадион охрана тщательно осматривала каждого посетителя на наличие запрещённых предметов и, в случае необходимости, отправляла людей в камеру хранения. Первых зрителей развлекали концертом и розыгрышем призов.

Горожане и гости столицы Урала делали селфи, снимаясь на фоне впервые показанной внутренности «Екатеринбург Арены». Многие пришли не просто посмотреть игру, а увидеть своими глазами обновлённый стадион — его открытия ожидали три с половиной года. Социальные сети заполнились сотнями позитивных постов. А вот снаружи полиция фотографировать не разрешала. «Запрещено снимать объекты FIFA», — говорили силовики. Матч начался с минуты молчания по погибшим в Кемерово.

Сама игра уральцев явно не разочаровала, хотя и окончилась ничейным счётом. «Вначале нас немного сковывал фактор нового стадиона, но во втором тайме мы играли лучше», — прокомментировал главный тренер «Урала» Александр Тарханов . Казанцы легко перекрывали все атаки наших игроков, и на 35-й минуте Ивелин Попов забил гол в наши ворота. Однако во втором тайме «Урал» освоился, и Эрик Бигфалви ударом головой сравнял счёт.

Спасибо за эмоции

Большинство болельщиков, в том числе — глава региона, одобрили спортивный объект. «Первый матч на новом стадионе с казанским „Рубином“ , — написал губернатор Евгений Куйвашев в своём „Инстаграме“ после матча. — Наши парни сумели отыграться и заработать одно очко. Спасибо за пережитые эмоции. Всех ждём 15 апреля на официальном открытии стадиона и матче с одним из лидеров чемпионата »Спартаком» . Тестовые матчи показывают, насколько наш стадион готов к приёму гостей со всего мира, и мы внимательно проанализируем все недостатки. Наша арена станет одной из самых красивых, удобных и лучших в стране. Наши победы впереди!».

«Поле в идеально состоянии, стадион топовый», — признал нападающий ФК «Урал» Владимир Ильин

Впрочем, некоторые болельщики нашли и минусы. Так, на стадионе возникали проблемы с питанием, где-то не работала кофе-машина или не успели вскипятить воду для чая. Все эти недоработки организаторы пообещали исправить к следующему тестовому матчу.

После игры давки тоже не было: болельщики под присмотром волонтёров спокойно выходили за периметр арены, хотя на прилегающих улицах и образовались ожидаемые пробки.

Интересно, что «Урал» и «Рубин» сыграли вничью впервые в российской истории! Ранее команды встречались 11 раз: семь раз побеждал «Рубин», четыре раза — «Урал». Правда, в 2011 году в матче 1/16 финала Кубка России команды свели вничью основное и дополнительное время (0:0), но в серии пенальти победу одержали представители Казани — 6:5.