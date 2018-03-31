«Нефтехимик» перестроит ледовую площадку на своем стадионе 

«Нефтехимик» летом перестроит ледовую площадку на домашнем стадионе, сообщает «Бизнес Online». Площадка сократится на метр с каждой стороны, кроме того, на ней поменяют борта на травмобезопасные.
— В планах поменять хоккейную площадку до 15 июня, — отметил директор и генеральный менеджер «Нефтехимика» Раил Якупов. — Она будет не канадских размеров, а финских. У наших бортов истек срок эксплуатации, и они у нас очень жесткие. И я скажу, не просто жесткие, а самые жесткие в лиге. Они у нас бетонные. Теперь борта должны быть другие, травмобезопасные. И звук будет другой, и стекла выше на 70 сантиметров Шайба будет меньше уходить, остановок игры станет меньше.