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«Нефтехимик» перестроит ледовую площадку на своем стадионе
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«Нефтехимик» перестроит ледовую площадку на своем стадионе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Нефтехимик» летом перестроит ледовую площадку на домашнем стадионе, сообщает «Бизнес Online». Площадка сократится на метр с каждой стороны, кроме того, на ней поменяют борта на травмобезопасные.
— В планах поменять хоккейную площадку до 15 июня, — отметил директор и генеральный менеджер «Нефтехимика» Раил Якупов. — Она будет не канадских размеров, а финских. У наших бортов истек срок эксплуатации, и они у нас очень жесткие. И я скажу, не просто жесткие, а самые жесткие в лиге. Они у нас бетонные. Теперь борта должны быть другие, травмобезопасные. И звук будет другой, и стекла выше на 70 сантиметров Шайба будет меньше уходить, остановок игры станет меньше.
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