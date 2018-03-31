«Нефтехимик» перестроит ледовую площадку на своем стадионе

«Нефтехимик» летом перестроит ледовую площадку на домашнем стадионе, сообщает «Бизнес Online». Площадка сократится на метр с каждой стороны, кроме того, на ней поменяют борта на травмобезопасные.