В аргентинском «Индепедьенте» насиловали молодых игроков

Громкий скандал разворачивается в одном из самых популярных футбольных клубов Аргентины «Индепедьенте». Один из игроков юношеской академии клуба поделился с психологом информацией, что его самого и шесть его товарищей использовали в качестве проститутов.

Сексуальные домогательства стали для ряда функционеров клуба нормой в общении с юными футболистами академии «Индепендьенте», сообщает испанская газета Marca. При этом парней, которые попали в академию из дальних регионов страны, шантажировали дорогими подарками, модными вещами и деньгами на поездку домой для встречи с родными.