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В аргентинском «Индепедьенте» насиловали молодых игроков
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В аргентинском «Индепедьенте» насиловали молодых игроков 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Громкий скандал разворачивается в одном из самых популярных футбольных клубов Аргентины «Индепедьенте». Один из игроков юношеской академии клуба поделился с психологом информацией, что его самого и шесть его товарищей использовали в качестве проститутов.
Сексуальные домогательства стали для ряда функционеров клуба нормой в общении с юными футболистами академии «Индепендьенте», сообщает испанская газета Marca. При этом парней, которые попали в академию из дальних регионов страны, шантажировали дорогими подарками, модными вещами и деньгами на поездку домой для встречи с родными.
По сообщению Footballhd.Ru прокуратура Буэнос-Айреса арестовала организатора соревнований для молодежных команд Алехандро Карлоса Дал Чина, футбольного агента Хуана Мануэля Диаса Валлоне и судью Мартина Бустоса, который оказался ВИЧ-инфицированным. Участникам скандала грозит тюремный срок в 20 лет.
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