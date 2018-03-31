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Сызранская тхэквондистка поборется за право поехать на Олимпиаду-2020 в Токио
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Сызранская тхэквондистка поборется за право поехать на Олимпиаду-2020 в Токио 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Юлия Турутина из Сызрани стала золотым призером международного турнира по тхэквондо, который на днях завершился в Испании. Золотую медаль с берегов Балеарского моря в Самарскую область привезет 20-летняя спортсменка. В финале международного турнира «Spanish Open» Юлия Турутина одержала победу над бразильской тхэквондисткой, сообщает министерство спорта Самарской области. В рамках соревнования проходил отбор спортсменов на чемпионат Европы, который стартует 10 мая в Казани. Спортсменка из Сызрани будет единственным представителем нашего региона на предстоящем чемпионате, имеющем класс G-4. Там среди спортсменов будут распределяться важнейшие баллы, их учитывают при формировании олимпийской сборной команды России. Таким образом, хорошо выступив в столице Республики Татарстан, Юлия Турутина сможет побороться за право защищать честь страны в Токио.
Фото: министерство спорта Самарской области
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