Сызранская тхэквондистка поборется за право поехать на Олимпиаду-2020 в Токио 

Юлия Турутина из Сызрани стала золотым призером международного турнира по тхэквондо, который на днях завершился в Испании. Золотую медаль с берегов Балеарского моря в Самарскую область привезет 20-летняя спортсменка. В финале международного турнира «Spanish Open» Юлия Турутина одержала победу над бразильской тхэквондисткой, сообщает министерство спорта Самарской области. В рамках соревнования проходил отбор спортсменов на чемпионат Европы, который стартует 10 мая в Казани. Спортсменка из Сызрани будет единственным представителем нашего региона на предстоящем чемпионате, имеющем класс G-4. Там среди спортсменов будут распределяться важнейшие баллы, их учитывают при формировании олимпийской сборной команды России. Таким образом, хорошо выступив в столице Республики Татарстан, Юлия Турутина сможет побороться за право защищать честь страны в Токио.
Фото: министерство спорта Самарской области