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«Кубань» сенсационно остановила лидера, «Сибирь» одолела «Химки»
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«Кубань» сенсационно остановила лидера, «Сибирь» одолела «Химки» 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сенсация грянула в матче 30-го тура Первенства ФНЛ. Лидер турнира, «Енисей», на домашнем поле пропустил два безответных гола от середняков из «Кубани». На 47-й минуте открыл счет Азат Байрыев, а позже его удвоил Алексей Гай.
Такой же счет зафиксирован в игре «Сибирь» — «Химки». Дубль Максима Житнева принес хозяевам три очка.
В еще одном матче разошлись «сухим» миром «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Шинник».
Протокол игры
Енисей
Кубань
47' Байрыев Азат (0:1)
72' Гай Алексей (0:2)
Нестеренко ЮрийЖиров АлександрВасильев Максим ВладимировичМильдзихов ДавидКичин ВалерийКомков МихаилИсаев АлексейИванов Егор ОлеговичФатуллаев АзимКутьин АлександрОбрадович Марко
Запасные: Малоян АртурХаритонов АлександрЧичерин НикитаНовиков Александр • Сердеров Сердер • Стеклов ВадимСаркисов АртурРожков ПавелЛомакин АлександрФилиппов Михаил Александрович
Дюпин ЮрийПономарёв Игорь АлександровичКлещенко АлександрМарков Николай • Байрыев Азат • Лобкарёв ВладимирАлейник Олег • Гай Алексей • Маляров НикитаОбухов Владимир 21' (Завезён Юрий (21') • Гогниев Спартак 61' (Нурисов Ильмир (61')
Запасные: Каусаров РусланСидоров МаксимМоскаленко Николай
31 марта.
Протокол игры
Сибирь
ФК Химки
(1:0) Житнев Максим 18'
(2:0) Житнев Максим 74'
Цыган НиколайЧеботару ЕвгенийЦховребов ВалерийАравин АлексейМакаренко АлександрЛаренц ВячеславПолюткин АнтонДегтярёв Александр 61' (Коржунов Артём (61') • Галыш Виталий 45' (Гладышев Алексей (45') • Житнев Максим • Беляев Роман 64' (Азаров Владимир (64')
Запасные: Андреев МаксимДудолев АртёмКиселёв Максим ВадимовичКушнирук АнтонПарфинович Роман
Исупов ВячеславЯковлев Андрей 46' (Петрусёв Михаил (46') • Заика КириллЛисинков Айдар • Шумских Алексей • Данилкин Егор • Талалай Денис • Яковлев МаксимМостовой Андрей 71' (Радченко Александр (71') • Поярков Денис 60' (Пичугин Максим (60') • Веркашанский Сергей
Запасные: Батов Максим • Книга Денис • Кокоев Батрадз • Алибеков Муталип
31 марта.
Протокол игры
Динамо СПб  Шинник
Генералов Егор • Бабенков ОлегКоваленко Михаил ВадимовичБычков Андрей • Цвейба Сандро • Соловьёв Иван 63' (Рогов Максим (63') • Кулишев АртёмПесегов ЕвгенийЮрганов ИгорьКиреенко ПавелБарсов Максим
Запасные: Дворников ФёдорСарамутин ВалерийСолдатенко РостиславХоджаниязов ДжамалдинПасько Артём • Лагатор Душан
Антипин СтаниславЧистяков ДмитрийЖестоков МаксимЯтченко ЕвгенийНарылков СергейБезлихотнов Никита 61' (Земсков Михаил (61') • Крамаренко СергейЩадин АртёмДроздов НикитаСамойлов ДмитрийНизамутдинов Эльдар
Запасные: Евсеев ПавелБулия Эдуард • Лях Андрей • Магадиев ДенисКагермазов СосланЯшин Дмитрий Владимирович
31 марта.
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