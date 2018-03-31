«Кубань» сенсационно остановила лидера, «Сибирь» одолела «Химки» 

Сенсация грянула в матче 30-го тура Первенства ФНЛ. Лидер турнира, «Енисей», на домашнем поле пропустил два безответных гола от середняков из «Кубани». На 47-й минуте открыл счет Азат Байрыев, а позже его удвоил Алексей Гай.
Такой же счет зафиксирован в игре «Сибирь» — «Химки». Дубль Максима Житнева принес хозяевам три очка.
В еще одном матче разошлись «сухим» миром «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Шинник».
Протокол игры
Енисей
Кубань
47' Байрыев Азат (0:1)
72' Гай Алексей (0:2)
Нестеренко Юрий • Жиров Александр • Васильев Максим Владимирович • Мильдзихов Давид • Кичин Валерий • Комков Михаил • Исаев Алексей • Иванов Егор Олегович • Фатуллаев Азим • Кутьин Александр • Обрадович Марко
Запасные: Малоян Артур • Харитонов Александр • Чичерин Никита • Новиков Александр • Сердеров Сердер • Стеклов Вадим • Саркисов Артур • Рожков Павел • Ломакин Александр • Филиппов Михаил Александрович
Дюпин Юрий • Пономарёв Игорь Александрович • Клещенко Александр • Марков Николай • Байрыев Азат • Лобкарёв Владимир • Алейник Олег • Гай Алексей • Маляров Никита • Обухов Владимир 21' (Завезён Юрий (21') • Гогниев Спартак 61' (Нурисов Ильмир (61')
Запасные: Каусаров Руслан • Сидоров Максим • Москаленко Николай
31 марта.
Протокол игры
Сибирь
ФК Химки
(1:0) Житнев Максим 18'
(2:0) Житнев Максим 74'
Цыган Николай • Чеботару Евгений • Цховребов Валерий • Аравин Алексей • Макаренко Александр • Ларенц Вячеслав • Полюткин Антон • Дегтярёв Александр 61' (Коржунов Артём (61') • Галыш Виталий 45' (Гладышев Алексей (45') • Житнев Максим • Беляев Роман 64' (Азаров Владимир (64')
Запасные: Андреев Максим • Дудолев Артём • Киселёв Максим Вадимович • Кушнирук Антон • Парфинович Роман
Исупов Вячеслав • Яковлев Андрей 46' (Петрусёв Михаил (46') • Заика Кирилл • Лисинков Айдар • Шумских Алексей • Данилкин Егор • Талалай Денис • Яковлев Максим • Мостовой Андрей 71' (Радченко Александр (71') • Поярков Денис 60' (Пичугин Максим (60') • Веркашанский Сергей
Запасные: Батов Максим • Книга Денис • Кокоев Батрадз • Алибеков Муталип
31 марта.
Протокол игры
Динамо СПб Шинник
Генералов Егор • Бабенков Олег • Коваленко Михаил Вадимович • Бычков Андрей • Цвейба Сандро • Соловьёв Иван 63' (Рогов Максим (63') • Кулишев Артём • Песегов Евгений • Юрганов Игорь • Киреенко Павел • Барсов Максим
Запасные: Дворников Фёдор • Сарамутин Валерий • Солдатенко Ростислав • Ходжаниязов Джамалдин • Пасько Артём • Лагатор Душан
Антипин Станислав • Чистяков Дмитрий • Жестоков Максим • Ятченко Евгений • Нарылков Сергей • Безлихотнов Никита 61' (Земсков Михаил (61') • Крамаренко Сергей • Щадин Артём • Дроздов Никита • Самойлов Дмитрий • Низамутдинов Эльдар
Запасные: Евсеев Павел • Булия Эдуард • Лях Андрей • Магадиев Денис • Кагермазов Сослан • Яшин Дмитрий Владимирович
31 марта.