«Кубань» сенсационно остановила лидера, «Сибирь» одолела «Химки»

Сенсация грянула в матче 30-го тура Первенства ФНЛ. Лидер турнира, «Енисей», на домашнем поле пропустил два безответных гола от середняков из «Кубани». На 47-й минуте открыл счет Азат Байрыев , а позже его удвоил Алексей Гай

Такой же счет зафиксирован в игре «Сибирь» — «Химки». Дубль Максима Житнева принес хозяевам три очка.

В еще одном матче разошлись «сухим» миром «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Шинник».

Протокол игры

Енисей

Кубань

47' Байрыев Азат (0:1)

72' Гай Алексей (0:2)

31 марта.

Протокол игры

Сибирь

ФК Химки

(1:0) Житнев Максим 18'

(2:0) Житнев Максим 74'

Запасные: Батов Максим • Книга Денис • Кокоев Батрадз • Алибеков Муталип

31 марта.

Протокол игры

Динамо СПб Шинник

31 марта.