«Рома» потеряла очки в Болонье

Программа 30-го тура Серии А открылась в Болонье. Одноименный клуб на своём стадионе принял «Рому» Эусебио ди Франческо..

Протокол игры

Болонья

76' Джеко Эдин (1:1)

Запасные: Джемаили Блерим • Дестро Маттиа • Фалетти Сезар • Романьоли Симоне • Гонсалес Джанкарло • Авенатти Фелипе • Кейта Шейк • Надь Адам • Равалья Федерико

31 марта. Стадион «Ренато Далл'Ара» (Болонья).

Перерыв на матчи сборных немного отодвинул на второй план клубный футбол. Уже и позабылась четырёхматчевая победная серия «Ромы», благодаря которой «волки» прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтёр» и взобрались на третью строчку в Серии А. Тем временем, именно римляне являются главными преследователями «Ювентуса» и «Наполи». Хотя преследованием это можно назвать с натяжкой, отставание в 14 очков от неаполитанцев и в 16 от туринцев не выглядит отыгрываемым.

«Болонья» напротив до перерыва на матчи сборных играла неудачно. Два поражения и ничья привели команду на 11-ю позицию, как и положено крепкому середняку турнира. Хозяева начали матч осторожно, опасаясь римлян, но «волки» не впечатляли. Запомнился разве что удар Найнгголана после передачи Шика, с которым справился голкипер. Неспособность гостей включиться позитивно повлияла на «Болонью».

Сначала Торосидис неопасным ударом проверил бдительность Алисона, а затем случился гол. Прострел с правого фланга обработал Андреа Поли. Дважды его удар накрыли защитники, подобрал отскок Федерико ди Франческо, после чего покатил мяч на полукруг штрафной площади. Туда уже набежал Эрик Пульгар, и третий удар в этой атаке стал результативным. Чилиец положил игровой снаряд точно в нижний угол, не спас даже кошачий прыжок Алисона.

«Рома» ещё до перерыва могла отыграться, но за Сантурро сыграл каркас ворот. Даниэле де Росси невесомым касанием продлил полёт мяча после подачи от угла поля, Кевин Стротман бил казалось наверняка, но умудрился попасть в штангу. «Рома» продолжила атаковать, однако «Болонья» не выглядела растерянной и на контратаках держала соперника в напряжении. В ходе одной из таких Паласио посадил на карточку Даниэле де Росси.