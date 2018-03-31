В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Верону».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Интер Милан
Верона
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Гальярдини Роберто • Брозович Марсело • Кандрева Антонио • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Валеро Борха • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Вечино Матиас • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван
Николас Давид • Феррари Алекс • Караччоло Антонио • Вукович Ягош • Супрайен Самуэль • Ромуло Соуза • Кальвано Симоне • Бюхель Марсель • Фарес Мохамед • Роландо Ааронс • Петкович Бруно
Запасные: Черчи Алессио • Коппола Фердинандо • Сукулини Франко • Валоти Матиа • Бьянкетти Маттео • Сильвестри Марко • Болдор Деян • Верде Даниэле • Феличоли Джанфилиппо • Фоссати Марко • Беарцотти Энрико • Seung-Woo Lee 31 марта. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
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