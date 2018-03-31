У главного силача Костромской области появился наследник с богатырским именем

Ивана Иванова , главного силача нашей области, появился наследник. Сына Ваня и Диана назвали богатырским именем — Илья, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В остальном недельный Иванов-младший пока особой фактурой не выделяется. Данные, записанные в роддоме: вес 3,6 кг, рост — 52 см. Но у папы давно уже сформированы методы воспитания. Здоровый образ жизни обязателен. Но насильно делать из мальчика Илью Муромца никто не собирается. Подходить к железу до восьми лет — ни-ни. А вот экскурсии в отцовскую «качалку», переоборудованную из гаража, приветствуются.

По той же причине призовые 50 тысяч, полученные Иваном за силовой рекорд в программе Леонида Якубовича «Я смогу», пошли не на чугунные погремушки. Молодой семье эти деньги очень даже пригодились в хозяйстве.

Сам глава семейства от своих рекордов в декрет не ушел. Планирует к лету установить новый — протащить мизинцем несколько метров 14-тонный автобус «Лиаз». Если удастся, то семитонный «Пазик», сдвинутый с места одним пальцем на три метра, «скатится» со своего пьедестала.