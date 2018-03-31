«В магазин отдайте»: кондуктор троллейбуса не взяла у челябинки 200-рублёвую купюру

Кондуктор троллейбуса № 26 отказала челябинке в продаже билета, потому что у той была новая 200-рублёвая купюра. Женщина заявила, что в общественном транспорте пока не готовы принимать такие банкноты.

— В кошельке лежали только 200 рублей, другой наличности не было. Я протянула купюру кондуктору, а она замахала руками. Стала сразу кричать, что не примет их, — рассказала 74.ru читательница Марина. — Я стояла на своём, ведь это официальные деньги. За отказ их принимать предусмотрены штрафы. Кондуктор тоже не сдавалась и посоветовала мне отдать эти 200 рублей в магазин.

Женщина достала путевой лист и показала девушке.

— Смотри, тут прописаны номиналы монет и купюр. 200 рублей в этом списке нет. Я как сдавать их буду, — привела аргумент кондуктор.

Девушке не продали билет, но и высаживать её из салона не стали.

— После перепалки кондуктор ушла на своё кресло. Открыла сумочку и в качестве второго аргумента говорит: «у меня и сдачи нет». Я ей ответила, что долго ещё буду ехать, могу подождать сдачу. Но билет она мне так и не дала, — пожаловалась Марина.

Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко пока воздержался от комментария, пообещав разобраться в ситуации.

В Челябинскую область банкноты номиналом 200 рублей вслед за двухтысячными купюрами поступили в начале января.

Первую купюру 200 рублей привёз из Москвы на Южный Урал Олег Махалов. Её мы протестировали в магазинах и банкоматах. В Центробанке подчёркивают: это законное средство платежа. Что делать, если купюру отказываются принимать — читайте инструкцию 74.ru.