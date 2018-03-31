«В магазин отдайте»: кондуктор троллейбуса не взяла у челябинки 200-рублёвую купюру 

Кондуктор троллейбуса № 26 отказала челябинке в продаже билета, потому что у той была новая 200-рублёвая купюра. Женщина заявила, что в общественном транспорте пока не готовы принимать такие банкноты.
— В кошельке лежали только 200 рублей, другой наличности не было. Я протянула купюру кондуктору, а она замахала руками. Стала сразу кричать, что не примет их, — рассказала 74.ru читательница Марина. — Я стояла на своём, ведь это официальные деньги. За отказ их принимать предусмотрены штрафы. Кондуктор тоже не сдавалась и посоветовала мне отдать эти 200 рублей в магазин.
Женщина достала путевой лист и показала девушке.
— Смотри, тут прописаны номиналы монет и купюр. 200 рублей в этом списке нет. Я как сдавать их буду, — привела аргумент кондуктор.
Девушке не продали билет, но и высаживать её из салона не стали.
— После перепалки кондуктор ушла на своё кресло. Открыла сумочку и в качестве второго аргумента говорит: «у меня и сдачи нет». Я ей ответила, что долго ещё буду ехать, могу подождать сдачу. Но билет она мне так и не дала, — пожаловалась Марина.
Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко пока воздержался от комментария, пообещав разобраться в ситуации.
В Челябинскую область банкноты номиналом 200 рублей вслед за двухтысячными купюрами поступили в начале января.
Первую купюру 200 рублей привёз из Москвы на Южный Урал Олег Махалов. Её мы протестировали в магазинах и банкоматах. В Центробанке подчёркивают: это законное средство платежа. Что делать, если купюру отказываются принимать — читайте инструкцию 74.ru.
Символы для новых денег выбирали сами россияне. Банк России в прошлом году провёл конкурс, на который было выдвинуто более 5000 достопримечательностей из 1113 городов России. Читатели 74.ru для «челябинской» купюры предложили памятник Курчатову, храм Александра Невского и «Сказ об Урале». Удивительно, но в последний день голосования на нашем сайте Банк России сообщил, что миллионный голос на общероссийском конкурсе был отдан именно челябинскому метеориту. У столицы Южного Урала были большие шансы попасть на деньги. Как бы выглядели 200-рублёвые купюры, если бы в конкурсе Центробанка победил Челябинск — читайте и смотрите в нашем тексте.