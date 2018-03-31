5 причин, почему «Нэшвилл» — главный фаворит Кубка Стэнли

Они первыми забронировали место в плей-офф и готовы дать жару. А теперь у них есть и Толванен.

Некогда скромный «Нэшвилл» первым из всех команд Национальной хоккейной лиги забронировал за собой участие в розыгрыше Кубка Стэнли — это случилось 16 марта после победы «хищников» над «Колорадо» со счётом 4:2. Впервые в истории коллектив из Теннесси может выиграть титул победителя Центрального дивизиона и обеспечить себе преимущество своей площадки на все раунды плей-офф, в которых будет участвовать. Но это ещё далеко не всё, на что способны эти парни в жёлтом. Второй раз в клубной истории «хищники» добрались до отметки в 50 побед за сезон. Именно «Нэшвилл» сейчас можно отнести к главным фаворитам предстоящей кубковой весны, и вот почему.

Финский голкипер «Предаторз» ходит фаворитом во вратарских хит-парадах достаточно давно, но, пожалуй, именно сейчас его игра достигла пика своей зрелости и надёжности. Ринне обошёлся без серьёзных травм в нынешнем сезоне, и по основным статистическим показателям идёт среди лидеров, занимая третью строчку по проценту отражённых бросков (92,9%) и третью — по голам в среднем за игру (2,25). Что же касается вратарских «сухарей», то здесь 35-летний Ринне является признанным мастером, с которым пока никто не может сравняться (8).

Пекка был одной из главных причин прошлогоднего фантастического «пробега» «Нэшвилла» в финал Кубка Стэнли, где «хищники» дали бой опытному «Питтсбургу». После нового года финн включил максимальные обороты, и за 26 последних стартов выиграл 22 раза, показав полную готовность к главным матчам сезона. Приз MVP, согласно непонятной традиции, вратарям почему-то не присуждают, хотя Ринне три раза финишировал в десятке лучших по итогам голосования, и нынче также заслужил право быть рассмотренным в качестве кандидата. «У Ринне в нынешнем сезоне было 10 побед подряд. Рекорд лиги — это 17 выигрышей кряду, и превзойти это достижение Жиля Гилберта достаточно трудно. В любом случае, вклад голкипера в успехи команды, которая идёт среди лидеров лиги, очень велика», — отметил обозреватель The Tennessean Адам Виньян. Финский страж ворот находится в том возрасте, когда весь опыт и мастерство нужно положить на алтарь победы, а уровень глубины состава и игровая система «Нэшвилла» однозначно работают в пользу голкипера.

У «Нэшвилла» — самая большая глубина состава в лиге

В плей-офф, когда главные звёзды находятся под тройным надзором соперников, и наступает звёздный час для парней из третьего и четвёртого звеньев, «Нэшвилл» может стать по-настоящему страшным оппонентом. Состав у «хищников» на загляденье ровный и сильный, а забить может абсолютно любой — от экс-«пингвина» Ника Бонино до номинальных лидеров Форсберга , Джозансена и Арвидссона. «Нашей тройке очень нравится противодействовать лучшим силам соперника, мы не играем только на „чистых“ шайбах. Это сложная задача, но мы должны переигрывать лидеров соперника не только в атаке», — отметил Филип Форсберг.

Про оборонительные ряды «Нэшвилла» много говорилось ещё год назад, когда команда победоносно шла по кубковой лестнице. В нынешнем сезоне в пятёрку лучших бомбардиров «Предаторз» входят два игрока обороны (Пи Кей Суббэн и Роман Йози ); по пропущенным голам «Нэшвилл» является лучшим клубом НХЛ (2,39 за матч), а из полевых хоккеистов лишь трое имеют отрицательный плюс-минус. Пары защитников Йози — Битетто, Экхольм — Эллис и Емелин — Суббэн хорошо сыграны, и четверо из шести оборонцев готовы нести нагрузку в 20 и более игровых минут за матч. А в случае, если кто-то травмируется, то это не станет трагической потерей.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Баланс всегда и везде

Команде Питера Лавиолетта всё равно где играть — дома или на выезде. Конечно, на родной «Бриджстоун-арене» «хищники» пользуются колоссальной поддержкой болельщиков, но и в гостях «Нэшвилл» играет очень успешно, являясь одной из двух команд лиги, у которых есть в активе по 20 побед и на своей, и на чужой площадке. «Ещё в прошлом году мы поняли, что никогда не нужно загадывать. Никто не знает, что может случиться. Год назад мы были командой с 16-м „посевом“, но дошли до самого конца. Сейчас мы идём первыми, и это круто», — сказал нападающий Колтон Сиссонс, недавно установивший личный снайперский рекорд сезона (9 голов).

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ. Не стоит забывать и о хорошей форме и тонусе, в котором сейчас находится команда. После победы над «Сан-Хосе» «Нэшвилл» установил новый клубный рекорд по количеству набранных очков (111). Три единицы — цифра символическая.

Приятный сюрприз для Толванена

Финского форварда «Йокерита» в «Нэшвилле» с нетерпением ждали весь сезон, и после вылета «Йокерита» из плей-офф КХЛ финский вундеркинд получил возможность попробовать свои силы за океаном. Толванен уже прибыл в расположение своей новой команды, провёл тренировку и выбрал себе игровой номер 11.

Потенциально Толванен должен стать одним из шести ведущих нападающих «Предаторз», но вряд ли 18-летнему таланту сразу доверят серьёзную роль, тем более, что действующие сочетания работают вполне эффективно. Обозреватели прочат для Ээли место в третьей тройке нападения вместе с Райаном Хартманом и универсальным центрфорвардом Ником Бонино, что может стать прекрасным стартовым полигоном для Толванена. Его возможности в НХЛ пока мало знакомы соперникам, а сил и желания себя проявить у тинейджера должно быть достаточно. По задумке главного тренера Питера Лавиолетта, Толванен должен был посмотреть матч «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» с трибун, ознакомиться с атмосферой на стадионе и игровой системой команды, а его дебют в НХЛ может состояться в субботу в матче с «Баффало».

«Не уверен, видел ли я когда-либо 18-летнего новичка в НХЛ с таким послужным списком. Два года провёл в молодёжной американской лиге USHL — это значит, что он знаком с особенностями игры на маленькой площадке, знает бытовые, культурные нюансы и владеет английским. Кроме этого, у него есть год профессионального хоккея в КХЛ, два молодёжных чемпионата мира, одна Олимпиада, а теперь ещё и концовка «регулярки» в НХЛ плюс плей-офф. Всё это он успеет сделать до своего 19-летия, которое будет 22 апреля», — с восторгом отметил инсайдер TSN Боб Маккензи

Прошлогодний опыт

Когда речь заходит о появлении в финале Кубка Стэнли команды, у которой нет победных традиций, то принято говорит об отсутствии должного опыта игры в плей-офф — мол, выгрызать победы и проявлять характер такие коллективы умеют неважно. К «Нэшвиллу» такой подход неприменим, поскольку прошлогодний состав «хищники» сохранили практически на сто процентов, и прекрасно помнят свои недавние успехи. Головокружение от нынешних успехов «Нэшвиллу» также вряд ли грозит, поскольку Питер Лавиолетт прекрасно знает, насколько опасной может быть недооценка соперников из нижней части турнирной таблицы. «Все знают, что мы идём среди лидеров, но у нас есть масса аспектов, которые надо подтягивать и улучшать. В первую очередь, это касается игры в большинстве. Мы строим команду по кусочку, действуем ступенчато. Мы хотим быть лучше и знаем, как этого добиться. Кроме того, у нас есть лучшие в лиге болельщики. Все говорят, что атмосфера на нашем стадионе — это что-то особенное. Думаю, что нам действительно повезло, потому что фанаты приносят нам ту страсть, те эмоции, которые заряжают нас энергией. Хоккеисты это чувствуют, и иногда это становится решающим фактором для победы», — сказал Лавиолетт.