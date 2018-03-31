«Жирона» с «Леванте» разошлись миром

В чемпионате Испании стартовал 30-й тур. «Жирона» играла против «Леванте» и не смогла набрать три очка. На быстрый гол Алекса Гранеля в начале второго тайма гости ответили точным ударом Луиса Моралеса — 1:1.

"Леванте" увеличил отрыв от зоны вылета до семи очков, жиронцы не смогли опередить «Севилью» в споре за шестое место.

Протокол игры

Жирона

Леванте

(1:0) Гранель Алекс 54'

68' Моралес Луис (1:1)

Запасные: Ираисос Горка • Алькала Педро • Муньеса Марк • Гарсия Алеш • Соарес Дуглас

Запасные: Барди Энис • Shaquell Moore • Чема Родригес • Вильяр Иван

31 марта. Стадион «Монтиливи» (Жирона).