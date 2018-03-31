«Жирона» с «Леванте» разошлись миром 

В чемпионате Испании стартовал 30-й тур. «Жирона» играла против «Леванте» и не смогла набрать три очка. На быстрый гол Алекса Гранеля в начале второго тайма гости ответили точным ударом Луиса Моралеса — 1:1.
"Леванте" увеличил отрыв от зоны вылета до семи очков, жиронцы не смогли опередить «Севилью» в споре за шестое место.
Протокол игры
Жирона
Леванте
(1:0) Гранель Алекс 54'
68' Моралес Луис (1:1)
Буну Яссин • Чимено Рамальо • Бернардо Эспиноса • Хуанпе Хуан • Маффео Пабло 90' • Гранель Алекс • Понс Пере • Адай Бенитес • Порту Кристиан 77' (Лосано Энтони (77') • Гарсия Борха I 83' (Тимор Давид (83') • Стуани Кристиан
Запасные: Ираисос Горка • Алькала Педро • Муньеса Марк • Гарсия Алеш • Соарес Дуглас
Ойер Оласабаль • Лопес Педро • Кабако Эрик 30' 83' (Постиго Серхио (83') • Робер Суарес • Коке Хорхе II • Джейсон 77' (Лопес Иван (77') • Кампанья Хосе • Хефферсон Лерма 78' • Моралес Луис • Рохер Марти 28' • Боатенг Эммануэль 64' (Садику Армандо (64')
Запасные: Барди Энис • Shaquell Moore • Чема Родригес • Вильяр Иван
31 марта. Стадион «Монтиливи» (Жирона).