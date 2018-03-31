«Оренбург» почти догнал «Енисей» после разгрома «Томи» 

Еще два матча 30-го тура ФНЛ подошли к завершению.
"Оренбург" легко разобрался с «Томью» (3:0) и вплотную приблизился к лидирующему «Енисею». Дубль Андреа Чуканова помог «Тюмени» набрать важные очки в борьбе за спасение в матче с «Волгарём» (3:1).
Протокол игры
Оренбург
(1:0) Терехов Сергей 15'
(2:0) Сутормин Алексей 39'
(3:0) Ойеволе Адессойе 82'
Фролов Евгений • Терехов Сергей • Малых Андрей • Бегич Силвие 61' (Андреев Дмитрий (61') • Ойеволе Адессойе • Удалый Игорь • Попович Денис • Сутормин Алексей 83' (Ефремов Дмитрий Владиславович (83') • Бреев Сергей 73' (Воробьёв Роман (73') • Афонин Вадим • Козлов Андрей 46' (Мамтов Хасан (46')
Запасные: Делькин Артём • Плопа Максим • Попов Артём • Коронов Игорь • Руденко Александр • Парняков Владимир • Васиев Фархад
Шафинский Юрий • Павленко Александр 77' (Кудряшов Павел (77') • Гирдвайнис Эдвинас • Пульич Анте • Иванов Андрей Геннадьевич • Зуйков Сергей • Померко Алексей • Алейников Василий • Кухарчук Илья 77' (Кузьмичёв Илья (77') • Мануйлов Роман 60' (Деобальд Павел (60') • Абдулавов Исламнур 45' (Саная Анзор (45')
Запасные: Макурин Антон • Сасин Дмитрий • Большунов Даниил • Карымов Марк • Мелихов Александр
31 марта.
Протокол игры
Тюмень
Волгарь
21' Ящук Данила (0:1)
(1:1) Лаук Максим 34'
(2:1) Чуканов Андреа 60'
(3:1) Чуканов Андреа 76'
Бучнев Станислав • Маслов Павел • Гузь Дмитрий • Ненахов Максим • Степанец Павел • Чудин Иван • Богатырёв Альберт 37' (Ставпец Александр (37') • Теленков Никита 59' (Саламатов Никита (59') • Чуканов Андреа • Лаук Максим 75' (Юсупов Артём (75') • Муллин Камиль 90' (Карпов Данил (90')
Запасные: Козлов Александр • Кузнецов Андрей • Шумилин Сергей • Граб Вячеслав • Глухов Егор
Арапов Дмитрий • Иванов Дмитрий • Запрудских Виталий • Бердников Алексей • Григорьев Антон • Ящук Данила 36' (Пилиев Ника (36') • Шалаев Олег 85' (Горулёв Виталий (85') • Бабаев Владлен • Пустозёров Алексей • Букия Темури 71' (Соломатин Павел (71') • Бабырь Алексей
Запасные: Газзаев Руслан • Терновский Дмитрий • Мурачёв Олег
31 марта.