Вот почему Евросоюз сам роет себе могилу

Бывшие коммунистические страны в роли противников Евросоюза — поистине дар небес. Как-никак именно они готовят почву для будущего референдума о выходе Дании.

Мало кому удается подрывать свое собственное существование столь же успешно, как Евросоюзу. Еврократы, эта новоявленная европейская аристократия, попросту отказываются понимать, что Центральная Европа не желает слепо следовать ошибочной внешней политике Европы Западной. Вышеградская четверка Венгрия, Польша, Чехия и Словакия не собираются «вести себя прилично», несмотря на то, что евросоюзная элита записала Виктора Орбана (Viktor Orban) сотоварищи в крупнейшие грешники. А может, все наоборот, и Орбан — в числе тех немногих политиков, которыми Европа может похвастаться?

Как гласит старая поговорка, с такими друзьями и враги не нужны. Или если по-другому, у Евросоюзной системы нет врагов злее себя самой и своей собственной внешней политики.

В 2004 году к Евросоюзу присоединилось восемь экс-коммунистических диктатур. У Эстонии, Латвии и Литвы в годы холодной войны своей государственности не было даже на бумаге — все трое были частью Советской империи. У Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Словении своя государственность была, но не дальше, чем на бумаге, а в действительности делом заправляла компартия, не терпящая никаких возражений. Обретя независимость, они стали добиваться членства в Евросоюзе, во многом по экономическим причинам (страны-члены победнее получают помощь из общего бюджета), но и чтобы продемонстрировать, что они принадлежат Западу, а не Востоку.

Не терявшая никогда свободы Западная Европа разрешила иммиграцию из стран третьего мира еще на раннем этапе холодной войны. Первопроходцем стала Великобритания в конце 1940-х, а за ней, уже в 1950-х, последовала Франция. После этого настал черед Германии, Нидерландов, Бельгии и скандинавских стран, особенно Швеции, куда стали массово съезжаться мигранты и беженцы из стран, не принадлежащих к западному миру. В государства же за железным занавесом, напротив того, мало кто ехал по собственной воле, и это обстоятельство во многом предопределило разницу между политикой Западной и Восточной Европы.

Итак, на дворе 2004 год. Восемь стран-новичков пусть и беднее стран-старожилов, но доступ к современным СМИ у них имеется. Поэтому поляки, венгры и чехи быстро начинают понимать, что творится в гигантских гетто Франции, Швеции или в некоторых районах Брюсселя или берлинского Нойкёльна. И чем дольше они на это смотрели, тем чаще спрашивали себя — желаем ли мы той же участи для своих городов. Ответ оказался очевиден как для них самих, так и для их политиков — громогласное «нет» экспериментам над собственной страной по образцу Западной Европы.

В наши дни бразды правления в Евросоюзе делят между собой немецкий канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker). Эти двое и олицетворяют попытки Евросистемы навязать Центральной и Восточной Европе соискателей убежища. Происходит это под угрозой отъема у тех же Польши, Венгрии и Чехии евросоюзных бонусов. Но, несмотря ни на что, те все равно наотрез отказываются следовать западноевропейскому курсу.

Американский научный центр Пью (Pew Research Center) недавно опубликовал свой прогноз относительно будущей доли мусульман в населении Европы — при условии, если нынешние темпы роста сохранятся. В той же Швеции доля мусульманского населения к 2050 может возрасти до вовсе невероятных 30,6%. В Польше же, по мнению центра Пью, ситуация будет выглядеть совсем по-иному. Здесь доля мусульман вырастет с 0,1% в 2016 до 0,2% в 2050 году. В Чехии — с 0,2% до 1,2%. В Словакии — с 0,1% до 0,7%. Венгрии, по прогнозу, достанется сильнее — там доля вырастет с 0,4% до 4,5%. Примечательно, что это все равно ниже, чем те 5,4%, которые Дания имеет уже в настоящий момент.

Самое время спросить себя: кому вообще могло прийти в голову, что бывшие коммунистические страны подпишутся на массовую миграцию из третьего мира? Ведь даже само членство в Евросоюзе экономической выгоды не приносит. Может, и особых недостатков в нем тоже нет, но все его плюсы для внутреннего рынка перечеркиваются невозможностью заключать торговые договора со странами за пределами Евросоюза. Это доказал ряд экономистов, в том числе датских, в июне 2016 года.

Страны Центральной и Восточной Европы прекрасно осведомлены об идеологической повестке дня в Евросоюзе. Им ли не знать мнение еврокомиссара по внешней политике Федерики Могерини (Federica Mogherini) по этому вопросу?

«Я не побоюсь сказать, что политический ислам станет частью Европы завтрашнего дня», — заявила она в 2015 году.

Прочтите цитату еще раз. Жутковато звучит, не правда ли? Коммунистическое прошлое Могерини дает о себе знать. Ее тоталитарные повадки не укроются от стран наподобие Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Они помнят, что это такое. И не допустят повторения.

Как противник Евросоюза, «Датское собрание» склонно считать бывшие коммунистические страны подарком небес. Они подготавливают почву для будущего референдума о выходе Дании. План «Датского собрания» следующий:

1) Дания выходит из Шенгена

Шенгенский договор стер все границы, и Евросоюз сам навлек на себя это зло. В условиях Шенгена невозможно эффективно противостоять массовой миграции и преступности. Во избежание такой ситуации большинство датчан дважды проголосовали против: первый раз — в 1992 году, сказав «нет» Маастрихтскому договору, и второй раз — в 2015 году, отказавшись отменить датские юридические оговорки. Самое время полностью пресечь это порочное сотрудничество.

2) Дания проводит референдум о членстве в Евросоюзе

Судьбу будущего членства Дании в Евросоюзе решит референдум. Благосостояние Дании останется скреплено договором с Европейской Ассоциацией Свободной Торговли (EFTA), членством в НАТО , внутрискандинавским сотрудничеством и договорами со странами за пределами Евросоюза.

3) Дания пойдет путем независимости

Сразу после выхода Дании, само собой разумеется, придется пройти через переходный период. В настоящий момент Дания — крупный донор Евросоюза, чей вклад оценивается примерно в 6 миллиардов крон (57 миллиардов рублей — прим.перев.). Если сложить эту сумму с той, что удастся сэкономить благодаря пересмотру внешней политики, станет возможным полностью компенсировать экономический ущерб от выхода Дании из Евросоюза. Опять же, Дания перестанет терпеть убытки от невозможности вести торговлю со странами-нечленами Евросоюза.

В ходе подготовки референдума необходимо проявлять должную осмотрительность: требуется закрыть границы (не в последнюю очередь для Швеции), приостановить всю иммиграцию из стран, не входящих в западный мир, и установить настолько заманчивое вознаграждение за добровольное возвращение, что не подлежащие интеграции лица попросту не смогут отказаться. Им будет всяко лучше в стране, где не придется идти на компромисс с правилами поведения, противоречащими исламу.

Что же до нас самих, то нельзя ни на секунду закрывать глаза перед распространением ислама в Дании. Впрочем, сделать это трудно, учитывая, насколько повсеместной становится мусульманская вуаль. Как известно, вуаль и гигантские мечети — мощнейший символ укрепления мусульманства в Дании.

Вуаль как бы говорит: я мусульманка и не стану выходить замуж за этнического датчанина, если только он сам не перейдет в ислам и не пообещает, что наши дети тоже вырастут мусульманами.

Коренное население для женитьбы не годится.

Я хочу воспитывать своих детей мусульманами, поэтому датской культуре я говорю «нет», а шариату — «да».

Таким образом, мусульманская вуаль — это часть политической униформы, которая подлежит запрету во всех общественных местах, включая ясли, детские сады, школы, больницы, дома для престарелых и так далее. Так следует поступить, если мы хоть немного хотим сохранить датское правовое государство и датскую культуру.

В настоящую минуту в Дании и остальной части Евросоюза происходит борьба за территорию параллельно с процессом исламизации. Стремительно идет смена населения — демография говорит свое веское слово. В той же Дании уже появились «утраченные земли», где шариат восторжествовал. Все еще не так плохо, как в Швеции, но нам следует учиться на ошибках братского народа и делать выводы из происходящего там разгрома.

«Борись за то, что тебе дорого», — поется в псалме, и мы собираемся бороться за нашу отчизну. Иного выбора у нас нет.

Примечание переводчика: «Датское собрание» — националистическая партия с христианскими корнями, основанная в 1936 году. Лидером партии является историк и блогер Мортен Урсков Йенсен, магистр свободных искусств Копенгагенского университета. В настоящее время партия не представлена ни в парламенте, ни в органах местного самоуправления.