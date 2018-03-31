Гендиректор «Рубина»: «Если нельзя играть в Перми, а можно — в Казани, почему бы и нет?»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал «СЭ» решение РФПЛ по отзыву лицензии у пермского стадиона «Звезда» и инициативу премьер-лиги со следующего сезона запретить проводить домашние встречи в гостях у соперника. Матч 26-го тура РФПЛ «Амкар» — «Рубин» намечен на 14 апреля.

— Если поле объективно не соответствует требованиям РФПЛ, и лига контролирует эти моменты, мы приветствуем решение о запрете играть в Перми, — сказал Саяхов. — Пока не получили уведомления, где планируется провести нашу встречу с «Амкаром». Как получим, будем обсуждать. Естественно, наше пожелание — матч с пермской командой на хорошем качественном поле с натуральным покрытием. Будем благодарны, если соперник сможет это обеспечить. Если нет, посмотрим, что нам предложат.

— Вы готовы предложить сыграть в Казани?

— Пока даже не обсуждали этот вопрос. Как только получим уведомление, тогда сможем подключиться.

— Что скажете о запрете на проведение домашних матчей на поле гостя со следующего сезона?

— У нас сейчас много особенностей и нюансов, связанных с чемпионатом мира. Думаю, дальше таких проблем не предвидится, потому что увеличивается количество высококачественных арен в России. В этом году климатические условия не радуют — мороз в конце марта. Инфраструктура со временем устаревает, в том числе искусственные поля, которым уже 10 лет. Все эти аспекты надо учитывать. Если нельзя играть в Перми, а можно — в Казани, почему бы и нет? Что в этом такого? Основная аудитория смотрит матч по телевидению. Качественную трансляцию и прием болельщиков можно обеспечить. Единственный вопрос — сопутствующие затраты, потому что выезд стоит дороже игры на своем стадионе. Получается логично, если клуб не может обеспечить прием, то несет затраты и едет в другое место. Необходимо видеть в любом вопросе не только черное и белое, ведь новый стадион "Зенита" и его бюджет нельзя сравнить с «Амкаром».

— При необходимости готовы покрыть расходы по переносу встречи с уральцами, на которые пошел «Локомотив»?