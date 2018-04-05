«Зенит» готов продать Дзюбу за восемь миллионов евро 

Стала известна минимальная сумма, за которую «Зенит» будет готов продать летом форварда Артема Дзюбу. По информации Федерального агентства новостей, она составляет восемь миллионов евро.
Вопрос будущего 29-летнего форварда в «Зените» пока не решен. Во многом он будет зависеть от позиции главного тренера, который в межсезонье может смениться.
Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. За два с половиной года он провел 105 матчей и забил 39 голов.
После того, как команду возглавил итальянец Роберто Манчини, форвард перестал регулярно выходить в стартовом составе и в зимнее трансферное окно перешел на правах аренды в «Арсенал».