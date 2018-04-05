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«Зенит» готов продать Дзюбу за восемь миллионов евро
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«Зенит» готов продать Дзюбу за восемь миллионов евро 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Стала известна минимальная сумма, за которую «Зенит» будет готов продать летом форварда Артема Дзюбу. По информации Федерального агентства новостей, она составляет восемь миллионов евро.
Вопрос будущего 29-летнего форварда в «Зените» пока не решен. Во многом он будет зависеть от позиции главного тренера, который в межсезонье может смениться.
Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. За два с половиной года он провел 105 матчей и забил 39 голов.
После того, как команду возглавил итальянец Роберто Манчини, форвард перестал регулярно выходить в стартовом составе и в зимнее трансферное окно перешел на правах аренды в «Арсенал».
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