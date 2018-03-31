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Монгер финишировал третьим в первой гонке после аварии, в которой потерял обе ноги
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Монгер финишировал третьим в первой гонке после аварии, в которой потерял обе ноги 

ТАСС 38 минут назад
Фото: F1News.ru
ТАСС, 31 марта. Британец Билли Монгер, потерявший в апреле 2017 года обе ноги в аварии, финишировал третьим в гонке национальной «Формулы-3», которая прошла в Оултон-Парке.
Организаторы серии пошли навстречу команде Carlin, разрешив выставить на старт этого этапа еще одну машину. Также в виде исключения они позволили переделать шасси специально с учетом особенностей Монгера. Участие 18-летнего гонщика в этапе — разовое, однако он рассчитывает найти спонсорскую поддержку, чтобы провести полноценный сезон в серии.
В апреле 2017 года в Донингтоне на этапе британской «Формулы-4» Монгер попал в аварию, в результате которой врачи ампутировали ему обе ноги. Спустя несколько месяцев после аварии британец вернулся за руль гоночной машины и начал готовиться на симуляторе к возвращению в гонки.
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