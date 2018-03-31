«Крылья Советов» в гостях обыграли «Тамбов»

Впервые после травмы сыграл вышедший на замену в конце матча Срджан Мияйлович

В этом туре лидер первенства «Енисей», имеющий 65 очков, на своем поле уступил «Кубани» 0:2, что позволило «Крыльям Советов» и выигравшему свой домашний матч «Оренбургу» (3:0) приблизиться к первой строчке, и теперь отрыв составляет всего одно очко.