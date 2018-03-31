«Крылья Советов» в гостях обыграли «Тамбов» 

Счет в матче самарцы открыли уже на 16 минуте матча. Владислав Кулик заработал штрафной удар, навес с которого исполнил Алан Чочиев, и Александр Соболев переправил мяч в сетку ворот «Тамбова». Алан Чочиев оказался причастен и ко второму голу. После его удара арбитр зафиксировал игру рукой у Ильи Гультяева и назначил одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал штатный пенальтист «Крыльев» Дмитрий Ятченко. В итоге победа со счетом 2:0.
Впервые после травмы сыграл вышедший на замену в конце матча Срджан Мияйлович.
В этом туре лидер первенства «Енисей», имеющий 65 очков, на своем поле уступил «Кубани» 0:2, что позволило «Крыльям Советов» и выигравшему свой домашний матч «Оренбургу» (3:0) приблизиться к первой строчке, и теперь отрыв составляет всего одно очко.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в рамках четвертьфинала ОЛИМП-Кубка России в среду, 4 апреля. На стадионе «Металлург» самарцы принимают московский "Спартак". Начало игры в 18:30.