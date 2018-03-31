Ещё
«Крылья Советов» в гостях обыграли «Тамбов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Крылья Советов» в гостях обыграли «Тамбов» 

Волга Ньюс 41 минуту назад
Фото: Волга Ньюс
Счет в матче самарцы открыли уже на 16 минуте матча. Владислав Кулик заработал штрафной удар, навес с которого исполнил Алан Чочиев, и Александр Соболев переправил мяч в сетку ворот «Тамбова». Алан Чочиев оказался причастен и ко второму голу. После его удара арбитр зафиксировал игру рукой у Ильи Гультяева и назначил одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал штатный пенальтист «Крыльев» Дмитрий Ятченко. В итоге победа со счетом 2:0.
Впервые после травмы сыграл вышедший на замену в конце матча Срджан Мияйлович.
В этом туре лидер первенства «Енисей», имеющий 65 очков, на своем поле уступил «Кубани» 0:2, что позволило «Крыльям Советов» и выигравшему свой домашний матч «Оренбургу» (3:0) приблизиться к первой строчке, и теперь отрыв составляет всего одно очко.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в рамках четвертьфинала ОЛИМП-Кубка России в среду, 4 апреля. На стадионе «Металлург» самарцы принимают московский "Спартак". Начало игры в 18:30.
Волга Ньюс: последние новости
Есть ли польза от школьных олимпиад, за которые необходимо платить? Самарский проект занял второе место на всероссийском конкурсе стартапов В Самаре за сутки выпало рекордное количество осадков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Амкар» обыграл «Локомотив»2
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
В «Зените» пообещали «всех рвать»4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение