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Гарт будет переизбираться на пост президента Федерации санного спорта России
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Гарт будет переизбираться на пост президента Федерации санного спорта России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт будет переизбираться на новый срок. Об этом она сообщила ТАСС.
Отчетно-выборная конференция ФССР, на которой будет выбран глава организации на следующий четырехлетний срок, состоится 14 мая.
"Конечно, я планирую пойти на следующий срок, потому что сроднилась с этим видом спорта и буду пытаться сделать его успешнее, — отметила Гарт. — Не все пока удалось, что связано с общей обстановкой, но сборная в хорошем состоянии, ребята и тренерский штаб сильные. Надо работать дальше. Олимпийский комитет России и Минспорт нас поддерживают, поэтому, думаю, все будет хорошо".
Гарт возглавляет федерацию с августа 2012 года. Она была единогласно переизбрана на четырехлетний срок 25 мая 2014 года.
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