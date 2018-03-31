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Кировоградское дерби привычно прошло без голов, «Карпаты» обыграли «Черноморец»
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Кировоградское дерби привычно прошло без голов, «Карпаты» обыграли «Черноморец» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В 25-м туре чемпионата Украины встречались прямые конкуренты за турнирные позиции.
Географические соседи «Звезда» и «Александрия» в третий раз в сезоне сыграли без голов, а «Карпаты» добыл важную победу в игре с «Черноморцем» (3:1) и до семи очков сократил отставание от спасительного места.
Протокол игры
Звезда Кропивницкий
Александрия
Паст Евгений • Оганесян Арман • Гафаити Адель • Братков АнтонЦюпа ИванЗагальский Игорь 5' • Драченко МаксимАверьянов Максим 57' 77' (Дрышлюк Кирилл (77') • Рассадкин ГлебЧичиков АлексейФатеев Дмитрий
Запасные: Збунь АлексейЛёпка Роман • Маткобожик Александр
Панькив ЮрийЧеботаев СергейГитченко АндрейБондаренко ВалерийБацула Андрей • Протасов Евгений • Банада ЕвгенийДовгий Алексей 63' • Пономарь Виталий 90' (Шастал Дмитрий (90') • Грицук ВасилийПолярус Артём 78' (Старенький Сергей (78')
Запасные: Леванидов ВладиславКольцов Виталий • Бухал Глеб • Timur Stetskov
31 марта. Стадион «Звезда (Кропивницкий)» (Кировоград).
Протокол игры
Карпаты
Черноморец Од  (1:0) Карраскаль Хорхе 20'
45' Третьяков Максим (1:1)
(2:1) Швед Марьян 51'
(3:1) Санчес Катриэль 84'
Шевченко Алексей 45' • Федецкий Артём 45' • Сандохадзе Ника 28' (Лебеденко Орест (28') • Вербный НазарМирошниченко ДенисМякушко Сергей • Jorge Carrascal • Эрбес КристианГуцуляк Алексей • Ди Франко Франсиско • Швед Марьян 69' 71' (Catriel Sanchez (71')
Запасные: Голодюк Олег • Мисак Роман • Акулинин ЛеонидВаргас Родриго II  Безрук Дмитрий • Ваг Мамаду • Люлька СергейБобко Иван • Гути Тенорио 69' (Сильвио Жуниор (69') • Смирнов Евгений 60' • Чорний Артём 65' 71' • Ковалец КириллМатяж Иван • Третьяков Максим • Татарков Никита
Запасные: Романюк ЮрийМусолитин НиколайОреховский Павел
31 марта. Стадион «Арена Львов» (Львов).
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