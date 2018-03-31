Кировоградское дерби привычно прошло без голов, «Карпаты» обыграли «Черноморец»

В 25-м туре чемпионата Украины встречались прямые конкуренты за турнирные позиции.

Географические соседи «Звезда» и «Александрия» в третий раз в сезоне сыграли без голов, а «Карпаты» добыл важную победу в игре с «Черноморцем» (3:1) и до семи очков сократил отставание от спасительного места.

Протокол игры

Звезда Кропивницкий

Александрия

31 марта. Стадион «Звезда (Кропивницкий)» (Кировоград).

Протокол игры

Карпаты

(2:1) Швед Марьян 51'

(3:1) Санчес Катриэль 84'

31 марта. Стадион «Арена Львов» (Львов).