Молодёжка «Краснодара» забила четыре мяча «Анжи»

Молодёжка «Краснодара» принимала соперников из «Анжи» в матче 23-го тура.

Лидеры турнира не оставили сопернику ни шанса, забив четыре безответных гола. Краснодарцы нарастили отрыв от идущих вторыми «армейцами» до четырех очков.

Протокол игры

Краснодар (мол.)

Анжи (мол.)

(1:0) Сулейманов Магомед-Шапи 42'

31 марта.