Молодёжка «Краснодара» забила четыре мяча «Анжи» 

Молодёжка «Краснодара» принимала соперников из «Анжи» в матче 23-го тура.
Лидеры турнира не оставили сопернику ни шанса, забив четыре безответных гола. Краснодарцы нарастили отрыв от идущих вторыми «армейцами» до четырех очков.
Протокол игры
Краснодар (мол.)
Анжи (мол.)
(1:0) Сулейманов Магомед-Шапи 42'
(2:0) Бутенко Александр 50'
(3:0) Уткин Даниил 52'
(4:0) Назаров Евгений Николаевич 84'
Anton Fedyushkin 59' (Латышонок Евгений (59') • Мартынов Илья 67' (Стежко Виталий (67') • Бородин Сергей Алексеевич • Бочко Николай 61' (Парадин Игорь (61') • Ивашин Андрей • Уткин Даниил • Текучёв Андрей 46' (Григорян Арутюн (46') • Черников Александр 67' (Назаров Евгений Николаевич (67') • Мацукатов Алекс 73' (Сергеев Александр Сергеевич (73') • Бутенко Александр • Сулейманов Магомед-Шапи
Запасные: Рзаев Руслан • Яськов Дмитрий
Богатырёв Максим • Глебов Данил 39' • Чистяков Никита • Калошин Павел 77' • Магомедов Зикрула 40' 68' (Панаев Анар (68') • Андреев Никита Александрович • Агаларов Гамид • Тимур Магомедов
31 марта.