Икарди и Перишич — это сила: «Интер» разгромил «Верону»

Программа 30-го тура чемпионата Италии продолжилась шестью матчами. В одном из них «Верона» приехала в гости к «Интеру».

Протокол игры

Интер Милан

Верона

(1:0) Икарди Мауро 1'

(3:0) Икарди Мауро 49'

Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило 59' (Сантон Давиде (59') • Гальярдини Роберто 63' • Брозович Марсело • Кандрева Антонио • Рафинья Алькантара 75' (Валеро Борха (75') • Перишич Иван • Икарди Мауро 65' (Эдер Мартинс (65')

Запасные: Берни Томмазо • Паделли Даниэле • Вечино Матиас • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван

Запасные: Коппола Фердинандо • Сукулини Франко • Валоти Матиа • Сильвестри Марко • Болдор Деян • Феличоли Джанфилиппо • Фоссати Марко • Беарцотти Энрико • Seung-Woo Lee 31 марта. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).

Всего за полчаса до начала матча подопечные Лучано Спаллетти узнали, что их прямой конкурент потерял очки. Теперь до «Ромы» миланцам осталось всего 5 баллов и это при двух матчах в запасе. В розыгрыше находится третье место, первые две строчки «Ювентус» и «Наполи» разыграют между собой, это уже точно. До перерыва на матчи сборных «Интер» наконец начал побеждать в Серии А. С общим счётом 7:0 были разгромлены «Беневенто» и «Сампдория», по нулям разошлись с подопечными Маурицио Сарри. Очень достойные результаты.

«Верона» находится в зоне вылета, до спасительного 17-го места три очка. К тому же команда находится не в лучшей форме, в прошлом матче с «Аталантой» веронцы получили пять безответных мячей. Поэтому никто особо не верил в удачный исход поединка против мотивированного «Интера». Команда Лучано Спаллетти сразу показала, что хочет воспользоваться осечкой «волков».

Первая же атака «Интера» завершилась взятием ворот. Быстрый ввод мяча из аута Иваном Перишичем находит в центре штрафной площади Мауро Икарди, а тот без сопротивления расстреливает Давида Николаса. Второй мяч тоже получился быстрым, ведь случился до 20-й минуты. Марсело Брозович шедевральной передачей со своей половины вскрыл оборону соперника, выведя Перишича на рандеву с голкипером. После корявого удара Ивана мяч задел штангу и тихонько закатился в сетку.

Давление «Интера» в первом тайме на этом не закончилось. После установления удобного счёта Роберто Гальярдини успел ещё головой пробить выше ворот с линии вратарской, а затем рефери отменил гол Мауро Икарди, углядев офсайд у аргентинского форварда. Хорошо играл и Давид Николас, однажды спасший команду, вовремя сыграв на выходе в ходе скоростного прорыва Мауро Икарди. Инициатива полностью была в руках хозяев. «Верона» не показывала носа на чужой половине поля.

Пара Икарди — Перишич продолжила разрывать соперников и после перерыва. Иван на фланге отобрал мяч у зазевавшегося защитника, сместился к центру и прострелил точно на дальнюю штангу, которую в падении замкнул Мауро. Всё просто. После третьего пропущенного мяча «Верона» наконец сподобилась на неплохой ответ, однако Роландо Аронсу не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Форвард поймал отскок в штрафной площади, пробив выше створа.

Затем команды обменялись опасными моментами. Хозяева могли увеличить преимущество, но Антонио Кандрева простил «Верону», пробив мимо ворот с 10-и метров, а у гостей примерно с той же дистанции Мохамед Фарес зарядил в штангу. Когда завершающий удар наносился не Икарди или Перишичем, гола не случалось. Подтвердили это ещё раз Эдер и Антонио Кандрева, им фатально не везло сегодня. Красная карточка голкиперу гостей в компенсированное время уже ничего не решила, но помогла Фаресу немного попрактиковаться во вратарском искусстве.

«Интер» одержал вторую подряд крупную победу в чемпионате, сократив до двух очков отставание от третьей строчки. У «нерадзурри» есть ещё матч в запасе, игроки Лучано Спаллетти постепенно преодолевают кризис, накрывший их зимой.