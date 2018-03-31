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Интрига сезона: почему заезды картингистов перенесли к мамонту
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Интрига сезона: почему заезды картингистов перенесли к мамонту 

Красный Север 46 минут назад
Фото: Красный Север
В эти выходные в Салехарде возле ледовой переправы, на площадке около мамонта, проходят межрегиональные соревнования по картингу «Кубок Севера». За победу в общекомандном зачете борются гонщики Лабытнанги, Салехарда, Харпа, Воркуты, Усинска и Инты.
Кубок состоит из трех этапов. Первый недавно прошел в Печоре. Победителей последних двух и определят на обском берегу. В субботу за проведение этапа отвечает Лабытнанги, а завтра турниром будет руководить Салехард.
Трассу по традиции планировали соорудить на озере Лебяжье, что в городской черте окружной столицы. Однако что-то пошло не так.
— Загнали трактор на озеру, как проступила вода. Решили не рисковать и местом проведения гонок определили футбольное поле возле переправы, — говорит Сергей Мамонтов, руководитель салехардской команды картингистов.
В субботу, несмотря на порывы ветра и низкую температуру (в полдень на улице было в районе двадцати градусов мороза), соревнования не стали отменять. Когда это холода пугали юных автогонщиков? В погоне за победой ребята не замечают капризы погоды, да и одеты они хорошо. У многих на ногах вместо привычных утепленных ботинок — обычные валенки. Удобно в них, и ноги не мерзнут, говорят гонщики.
Длина трассы около 400 метров, что практически в два раза короче стандартного. Накануне песчаную поверхность обильно залили водой.
— Ожидали лучшего от организаторов, — говорит тренер усинской команды Сергей Канев. — После первых заездов от ледовой поверхности останутся лишь воспоминания, и участники будут гонять среди песка.
Все гонщики разделены на шесть классов, где для выявления победителей проведут по два заезда, восемь кругов в каждом.
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